Horoskopi i ditës, 13 mars 2024

DASHI

Gjatë ditës do të arrini të rikuperoni në dashuri, veçanërisht nëse vini nga një periudhë stresi e fortë. Nga e diela, Dielli do jetë i favorshëm, ndaj do të keni mundësi të shkëlqeni sërish. Për sa i përket punës, është një kohë e shkëlqyer për të bërë investime të rëndësishme, por edhe zgjedhje për të ardhmen.

DEMI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 13 mars 2024), takime të shkëlqyera për ata që prej disa kohësh janë beqarë dhe duan të rikthehen në lojë. Megjithatë, jeni shumë kritikë ndaj vetes dhe atyre që ju rrethojnë. Për sa i përket punës, qëndroni të qetë: ka shumë “hekura në zjarr” dhe rrezikoni të digjeni.

BINJAKËT

Do të jetë një ditë për të jetuar të qetë, veçanërisht në dashuri. Beqarët mund të bëjnë takime të reja të këndshme, sidomos nëse kanë ngecur në gropa prej disa kohësh. Në mbrëmje do të jeni pak të nënshtruar, ndoshta të kapërcyer nga një farë melankolie. Për sa i përket punës, mund të ketë lajme të mira dhe mundësi të reja, mund të konkludoni diçka të bukur.

GAFORRJA

Hënë e favorshme gjatë kësaj dite. Në dashuri, megjithatë, do të ketë dyshime sidomos mes të shtunës dhe të dielës. Për sa i përket punës, vini nga ditët e stresit të madh, por do të arrini të gjeni qetësi dhe lehtësim. Nga ana tjetër keni Saturnin që ju mbron nëse doni të ndërtoni projekte të reja.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e mërkurë 13 mars 2024), në dashuri dhe në përgjithësi në marrëdhëniet shoqërore, jepini hapësirë ​​vetëm marrëdhënieve autentike. Në fundjavë mund të rikuperoni dhe të rifitoni entuziazmin. Për sa i përket punës, një kërkesë nuk do të japë rezultatet e dëshiruara, të paktën për momentin.

VIRGJËRESHA

Shumë agjitacion në dashuri dhe shqetësim i madh. Diçka nuk po shkon ashtu siç do të dëshironit. Për sa i përket punës, mund të ketë komplikime dhe debate. Nëse ju ofrohen detyra të reja të këtij lloji, është më mirë ta lini të qetë. Tregoni vlerën tuaj për të gjithë.

PESHORJA

Ju priten ditë pozitive në dashuri falë Hënës në shenjën tuaj. Kujdes me shpenzimet, të cilat kohët e fundit kanë qenë të tepërta. Mundohuni të kurseni. Përndryshe rrezikoni të debatoni me partnerin, i cili është më i mirë për të kursyer para se ju…

AKREPI

Sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e mërkurë 13 mars 2024), me Venusin dhe Marsin në aspektin kritik, dashuria sigurisht që nuk mund të jetë në maksimumin e saj. Më mirë të jesh i kujdesshëm. Për sa i përket punës, Jupiteri dhe Mërkuri janë në aspekt të mirë, merreni me problemet ligjore tani dhe i kapërceni me qetësi.

SHIGJETARI

Në dashuri jo gjithçka është e favorshme apo pozitive, përkundrazi… Kujdes në marrëdhënie, sidomos nëse keni pasur keqkuptime me partnerin. Për sa i përket punës, është një periudhë stimulimi dhe kreativiteti të madh, mund të ndërtoni diçka të veçantë.

BRICJAPI

Do të jetë një ditë pozitive në dashuri, duke qenë se Hëna është e favorshme. Takimet janë të favorizuara, sidomos për ata që janë vetëm prej kohësh. Për sa i përket punës, keni angazhime dhe përgjegjësi të reja, janë ditë të vështira dhe rrezikoni të ndiheni të mbingarkuar.

UJORI

Sipas horoskopit të Paolo Fox për nesër (e mërkurë 13 mars 2024), në dashuri ka zgjidhje dhe siguri pas një periudhe komplekse dhe shumë stresuese. Mos u shqetësoni: brenda pak ditësh gjërat do të përmirësohen ndjeshëm. Kapitulli i punës: gjithçka do të përmirësohet deri në fund të muajit.

PESHQIT

Të dashur Peshq, do të jetë një ditë konfuze në dashuri, për shkak të Hënës në kundërshtim. Për sa i përket punës, mund të zbatoni disa ide të mira duke përfituar nga tranziti i Jupiterit. Bëni një kërkesë, qoftë edhe financiare, tani është momenti i duhur.