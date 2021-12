Horoskopi 6 dhjetor 2021: Paratë, dashuria dhe puna për ditën e hënë

Dashi

Hëna do ju shtojë imagjinatën gjatë kësaj dite dh kjo gjë do ju ndihmojë të zgjidhni disa vështirësi që keni pasur. Do jeni në humor edhe më mirë. Nëse jeni në një lidhje do e kuptoni se nuk është gjithmonë e rëndësishme të jetosh me pasion për të qenë i lumtur. Do merreni vesh me njëri-tjetrin dhe do ndiheni mjaft mirë së bashku. Ju beqarëve do ju ndodhë një takim i papritur që mbase nuk mund të çojë në lidhje afatgjatë, por emocionet do jenë të fuqishme. Në punë do mendoni të jepni dorëheqjen dhe të filloni diçka tuajën. Në planin financiar do jeni të vendosur ta përmirësoni situatën dhe nuk do i vini vetes asnjë limit.

Demi

Sot nuk do jeni aspak të nxituar dhe nuk do hidhni hapa të gabuara. Nga ana tjetër me dialog dhe tolerancë do zgjidhni edhe disa probleme të së shkuarës. Ju të dashuruarit do gjeni fjalët e duhura dhe gjestet idealë si ta mbani partnerin pas vetes. Atmosfera do ngrohet edhe më tepër pasdite dhe bë mbrëmje. Ju beqarët do jeni të duruar dhe nuk do bëni sot asgjë zgjedhje. Në punë do ju kërkohet mendimi për një çështje delikate dhe duhet të mendoheni mirë para se të flisni. Përgatituni që të mos kapeni ne befasi. Me shpenzimet duhet të bëni sa më shumë kujdes.

Binjakët

Sot do doni të eksperimentoni dhe të provoni gjëra të reja. Shpesh do jeni si një vullkan gati për të shpërthyer. Nëse jeni në një lidhje, edhe pse mund të keni pak kohë, sot do kaloni momente shumë të bukura. Do ndani me partnerin edhe disa sekrete që do ju bashkojnë akoma më shumë. Ju beqarët nuk duhet të keni zili të tjerët, por duhet të bëni përpjekje për ta afruar pas vetes personin që pëlqeni. Çdo metode lejohet, mjafton të arrihet qëllimi. Në punë do arrini më shumë nëse bashkëpunoni me kolegët tuaj. Financat do jenë normale. Mundohuni të jeni të logjikshëm me shpenzimet dhe situata do mbetet e mirë.

Gaforrja

Sot do doni të bëni çdo gjë ndryshe dhe do i keni të gjitha mundësitë për të rënë në sy. Nëse jeni në një lidhje do dini të flisni me takt dhe diplomaci me partnerin dhe do arrini të merrni çdo gjë që dëshironi. Diskutimet do jenë të gjata dhe të ngrohta kurdoherë. Beqarët do jenë telepatikë dhe ka mundësi të hedhin edhe hapa të gabuara. Në punë çdo gjë do varet nga strategjitë që do ndiqni. Po ecët me plane dhe po të jeni të drejtë gjithçka do ju realizohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Ne planin financiar mund të merrni një mbështetje të madhe nga disa familjarë dhe do bëni investime më të mëdha.

Luani

Sot do jeni më të logjikshëm dhe do mundoheni të toleroni në çdo situatë. Jeta juaj në çift do konsolidohet akoma më shumë. Do ia hapni zemrën njëri-tjetrit dhe do i plotësoni dëshirat reciproke. Ju beqarët nuk do bëni asgjë për ta ndryshuar statusin sepse thjesht ideja e humbjes së lirisë që keni pasur deri më sot iu tmerron. Në punë duhet të ndiqni me përpikmëri planet që keni bërë në mënyrë që të arrini majat. Po bëtë devijime gjërat do ndërlikohen akoma më tepër. Në planin financiar nuk do jeni shumë të kujdesshëm, por falë ndihmës së familjarëve gjendja ka për të mbetur goxha e mirë.

Virgjëresha

Hëna dhe Mërkuri do jenë në kundërshti me njëra-tjetrën sot dhe mund të sjellin pështjellime në jetën tuaj. Bëni shumë kujdes me çdo hap që do hidhni. Nëse keni një lidhje reflektoni para se të hidhni hapa dhe flisni hapur me partnerin për gjithçka. Nëse jeni beqarë dhe sot arrini të futeni në komunikim me dikë që pëlqeni, yjet këshillojnë të ruani vetëpërmbajtjen dhe mos hidhni ende hapa. Për punën do jetë një ditë e mirë. Do jeni shumë korrektë gjithë kohës dhe nuk do ju dalin të papritura. Buxheti do jetë më i kënaqshëm dhe do ndiheni më të lirë kur të shpenzoni.

Peshorja

Ka mundësi që të ndiqni këshillat e disa mive sot dhe të hidhni disa hapa të rëndësishme. Nëse keni një lidhje do i besoni më tepër partnerit dhe do i pranoni disa ftesa që ai do ju bëjë për të dalë. Pasditja dhe mbrëmja do jenë mjaft interesante. Ju beqarët duhet ta lini veten të lirë dhe të bëni atë që do ju thotë zemra. Mundësitë edhe për ju do jenë të njëpasnjëshme sot. Në punë do shkëlqeni me të vërtetë dhe shefat do ju besojnë verbërisht. Ata mund t’iu caktojnë edhe një post të ri që në fakt e kishit ëndërruar prej kohësh. Shpenzimet nuk do i kufizoni, por financat do mbeten sërish të mira.

Akrepi

Sot do jeni të gatshëm të bëni çdo lloj lëvizjeje për ta përmirësuar jetën tuaj. Do keni kundërshtarë dhe pengues, por sërish do ja dilni. Ju të dashuruarit duhet të zgjidhni që në mëngjes konfliktet që keni me partnerin në mënyrë që më pas të ndiheni më të qetë. Pranoni edhe gabimet sepse të dy palët keni pasur falet tuaja. Në mbrëmje do fryjë një fllad romantizmi. Ju beqarët do e keni Plutonin aleatin tuaj më të fortë që do ju ndihmojë të joshni dhe të afroni pas vetes disa persona. Në punë mund t’iu bëhen propozime për një post të ri ose edhe për një punë tërësisht ndryshe. Mendohuni para se të jepni përgjigjen përfundimtare. Për financat do keni ide fantastike si ta mbani situatën nën kontroll.

Shigjetari

Vëmendja që do iu kushtoni të tjerëve do jetë e madhe dhe kjo do ju bëjë të fitoni edhe më shumë pikë para të gjithëve. Mundohuni vetëm të mos e lini pas dore vetveten. Nëse jeni në një lidhje sot do ketë disa ndryshime shumë pozitive që do hapin një kapitull të ri në jetën tuaj. Ju beqarët do keni kurajën të bëni propozime, por jo të gjithë do keni fatin të merrni përgjigje pozitive. Në punë do ndiheni të lodhur dhe ndonjëherë mund të dorëzoheni para sfidave. Do keni nevojë për më shumë motivim. Sektori i financave do bëhet edhe më optimist. Do dini gjithmonë si t’i menaxhoni të ardhurat tuaja.

Bricjapi

Sot do influencoheni serish pozitivisht nga yjet dhe do bëni atë çfarë do ndieni. Nëse jeni në një lidhje do keni ide brilante si ta bëni çdo moment sa më të bukur. Edhe partneri do ju ftoje në restorante, koncerte apo mjedise që ju i adhuroni. Nëse jeni beqarë, një mik do ju bëjë një ftese. Duke e pranuar atë nuk do e përballoni dot tundimin për të hedhur edhe ndonjë hap më tej. Në punë ka mundësi t’iu kërkoni shefave një specializim më shumë në mënyrë qe të jeni edhe më të aftë. Mbështetja e tyre do jetë e pakushtëzuar. Buxheti do jetë i shkëlqyer kështu që do ndiheni të qetë kur të shpenzoni.

UjoriDielli do ju bëjë më të vendosur sot dhe plot vullnet për të çuar deri ne fund projektet që keni nisur. Ju të dashuruarit mund të keni disa grindje të vogla me partnerin për shkak të largësisë që ai ka filluar t’iu mbajë. Mundohuni ta sqaroni gjithçka me qetësi dhe do gjeni zgjidhjet e duhura. Ju beqarët do jeni të turpshëm dhe sërish do e keni të vështirë t’i shprehni pëlqimet. Disa miq do ju ndihmojnë. Në punë do arrini rezultate edhe më të mira nga sa keni menduar. Objektivat do i përmbushni dhe do merrni vlerësime. Shpenzimet mundohuni t’i kryeni pak nga pak nëse nuk doni që t’iu fillojnë problemet.

Peshqit

Sot do i vini kapak njëherë e mirë të ardhmes dhe do filloni çdo gjë nga e para. Nëse jeni në një lidhje do keni një lidhje të paqëndrueshme në mëngjes dhe do flisni me partnerin të bëni disa ndryshime të mëdha. Ju beqarët do takoni disa persona, por ndryshimet e mëdha në moshë do bëjnë që te mos vendosin për të hedhur hapa më tej. Në punë do jeni më të frymëzuar dhe më të motivuar kështu që keni për të hedhur hapa më përpara. Më financat shpesh do tregoheni te palogjikshëm dhe do shpenzoni me sy mbyllur kështu që gjendja nuk do jetë aq e qëndrueshme sa do kishit dashur