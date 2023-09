Horoskopi 3 shtator 2023/ Kujdes nga dramat! E diela emocionale për këto shenja

Dashi

Hëna në mëngjes vazhdon të lëvizë në shenjën tuaj dhe ju fokusoheni në çështjet tuaja shumë personale. Megjithatë, katrori i Hënës me Plutonin krijon ankth për punë dhe çështje profesionale, për shkak të presionit që merrni nga eprorët. Nga pasditja e tutje kur hëna ndryshon shenjë dhe hyn në Demi, filloni të mendoni për financat.

Dita e sotme nuk parashikon takime romantike. Jeni shumë të stresuar dhe nuk keni oreks.

Demi

Do të keni nevojë për izolim dhe introversion sepse nuk keni dëshirë të lidheni me askënd përveç vetes. Trini i Hënës me Venusin retrograde sjell supozime të vjetra për një pasuri ose pronë për t’u diskutuar me familjen.

Disa kolegë lëvizin prapa skenës dhe bëjnë thashetheme pas shpine. Me financat gjërat nuk janë shumë mirë pasi shpenzimet nuk ju lënë të merrni frymë.

Binjakët

Po kaloni një periudhë ekstroversioni dhe një jete sociale intensive. Miqtë janë një stacion i rëndësishëm dhe ju kaloni kohë për të qenë me ta. Hëna formon një treshe harmonike me Venusin retrograde dhe ju sjell takime me njerëz nga e kaluara që keni parë prej kohësh dhe jeni të lumtur për këtë. Përveç kësaj, ju pëlqejnë bisedat për kohët e mira të vjetra.

Sepse puna e tepërt e ha mjeshtrin, prandaj nuk do të jeni të zënë sot. Dita është për të dalë për argëtim dhe argëtim. Paratë nuk mund të shpenzohen kot.

Gaforrja

Interesi juaj është për karrierën dhe njohjen profesionale. Ju dëshironi të ndiheni të njohur dhe nëse ndaloni, zgjidhni të ikni. Trekëndëshi harmonik i formuar nga Hëna me Venusin retrograde ju sjell përpara zhvillimeve që duhet t’i ktheni sytë pas në të kaluarën për t’i ndryshuar. Gjëja kryesore është të rifitoni vetëbesimin tuaj të humbur.

Keni shumë punë dhe koha po ju shtyn ta përfundoni. Duke qenë se synoni një pozicion më të lartë dhe një rritje të financave, jeni të detyruar të bëni më shumë gjëra.

Luani

Mendja po kërkon ikje dhe ikje nga rutina por ju jeni ende në fazën e përgatitjes. Trekëndëshi i favorshëm i formuar nga Hëna me Venusin retrograde, të cilin e pret në shenjën tuaj, ju bën të ëmbël, të dëshirueshëm dhe të dashur për ata që shoqërohen me ju.

Sot nuk do jeni shumë të zënë me punë. Ju keni rregulluar gjithçka dhe jeni të shkujdesur. Udhëtimi kërkon shpenzime që nuk ju shqetësojnë.

Virgjëresha

Që prej ditës së djeshme lëvizja në shenjën e Dashit ju ka mbyllur përgjithmonë me një humor të dëshpëruar dhe vitalitet të reduktuar. Edhe nëse është një ditë jashtë, ju po kërkoni rehatinë dhe ngrohtësinë e shtëpisë. Trekëndëshi i formuar nga Hëna me Venusin retrograde është një aspekt i favorshëm dhe ju ndihmon të grumbulloni energji dhe ta ruani për më vonë.

Priten propozime profesionale për bashkëpunim. Megjithatë, situata financiare është e vështirë.

Peshorja

Vëmendja juaj është e përqendruar te personat e rëndësishëm në jetën tuaj. Personat me të cilët keni lidhje, partneri apo partneri juaj janë prioritet për ju. Hëna formon një treshe harmonike me Venusin retrograde dhe miqtë, të dashuruarit dhe partnerët vijnë nga e kaluara. Gjithashtu po rishikoni planet dhe ambiciet për të ardhmen.

Me një partneritet të ri shpresoni të ecni përpara dhe të përmirësoni pjesën profesionale që ka ngecur. Nga ana financiare nuk parashikohet asgjë me vlerë.

Akrepi

Nëse organizoheni siç duhet dhe keni një metodë, do të zgjidhni të gjitha çështjet e pazgjidhura që kanë lindur. Trekëndëshi harmonik që bën Hëna me Venusin retrograde ju nxit të punoni që edhe pse është e shtunë ta përfundoni për të marrë kënaqësinë që meritoni.

Ngarkesa e madhe e punës që keni përballuar po ju lodh fizikisht dhe mendërisht. Bëni pushime të shkurtra.

Shigjetari

Ju dëshironi të dilni, të argëtoheni, të shkoni në një udhëtim dhe të kaloni mirë. Megjithatë, sheshi i saj i vështirë me Plutonin ju detyron të qëndroni brenda për shkak të kufizimeve financiare. Edhe pasdite kur Hëna hyn në Demi, mendimet tuaja mbeten te paratë, puna dhe detyrimet që duhet të përmbushni.

Tashmë pasdite bëni orarin e punës, të cilin do ta ndiqni javën e ardhshme. Nëse jeni prind, do të shpenzoni pak më shumë për fëmijët tuaj.

Bricjapi

Duket se ju vetë po vendosni pengesa duke mërzitur njerëzit që ju duan. Pasdite kur Hëna ndryshon shenjë dhe hyn në Demi, ju jeni duke kërkuar për argëtim, për të dalë dhe për të kaluar një kohë të mirë, kryesisht për t’i mbyllur gojën dikujt.

Sot e vetmja gjë që nuk do t’ju shqetësojë fare është puna. Por ajo që do t’ju shqetësojë janë shpenzimet që bëni për daljet dhe argëtimet.

Ujori

Ju pengojnë problemet e së shkuarës që shfaqen duke ju prishur ditën. Humori bie, energjia bie dhe deri në momentin kur arrijmë në pasdite, ju thjesht dëshironi të qëndroni në shtëpi. Hëna ndryshon shenjë dhe hyn në Dem pasdite, gjë që tregon se duhet të merreni me familjen.

Ndoshta sot presioni dhe stresi që keni kaluar në vendin e punës do të dalë jashtë. Kjo ju ka prishur humorin, sepse nuk shihni dritë në tunel, as në financa.

Peshqit

Nga mesdita e tutje kur Hëna ndryshon shenjë dhe hyn në Demi, ju ndryshoni mendimet. Humori për të takuar njerëzit që doni është shumë i theksuar, edhe nëse shpenzoni pak më tepër. Nëse jeni beqarë, preferoni të dilni pasdite për kafe me miqtë, ku mund të flirtoni dhe të takoni dashurinë. Nuk keni ndonjë problem të veçantë me punën.