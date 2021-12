HOROSKOPI/ 27 dhjetor 2021, ja çfarë kanë parashikuar yjet për ju

Dashi

Sot është dita ideale për të normalizuar disa kontakte problematike apo të lëkundura. Shfrytëzojeni rastin e sotëm për t’iu afruar sërish njerëzve nga të cilët jeni larguar për ndonjë arsye.

Nëse jeni beqarë ju mirëpresin sot njohje të reja, por edhe disa komunikime erotike, të cilat do t’ju japin shumë buzëqeshje. Nëse jeni të fejuar, forconi lidhjen apo martesën. Ekonomikisht do keni mjaft ulje-ngritje. Jini të përgatitur.

Demi

Sot është koha e duhur për të marrë vendime të mëdha dhe për të bërë fillime të reja të dobishme, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me çështje të përditshme dhe praktike.

Nëse jeni beqarë, zbulohet një lidhje dashurie përmes ambientit tuaj profesional. Do të keni shumë zhvillime pozitive në këtë çështje.

Puna juaj e palodhur dhe performanca e mirë do t’ju sjellë sukses në karrierën tuaj. Në planin financiar do ketë disa kosto, por të pritshme.

Binjakët

sot do të mund ta shijoni ditën tuaj me pasion, guxim, gëzim, mirëqenie dhe argëtim. Nëse je beqarë kënaqesh me dashurinë, fansat dhe flirtin. Nëse jeni të fejuar, marrëdhënia juaj rinovohet me momente emocionale, të buta, por edhe pasiononte.

Në karrierën tuaj arrini ambicie të larta, përderisa vazhdoni punën e palodhur. Në planin financiar duhet të shmangni shpenzimet e paarsyeshme dhe të kota!

Gaforrja

Sot një temë që ka të bëjë me shtëpinë dhe familjen, do të vijë në mënyrë të papritur dhe do t’ju stresojë.

Nëse jeni beqarë, kujtimet dhe nostalgjia e fortë do t’ju çojnë drejt një dashurie të së shkuarës. Megjithatë, duhet të jeni dyshues dhe të kujdesshëm, që të mos zhgënjeheni. Nëse jeni të fejuar, thuani jo ankesave. Por thuaji po romancës dhe momenteve të buta.

Në planin financiar do keni mjaft stres për familjen.

Luani

Sot më në fund mund të kalosh një ditë optimiste, freskuese dhe shumë të lumtur. Megjithatë, duhet të shmangni nxitimin, entuziazmin e tepruar, rrezikun, sepse ndoshta do të tundoheni të bëni gabime, të cilat do të shkaktojnë humbje. Në përgjithësi jeta juaj shoqërore forcohet.

Nëse jeni të fejur sot është dita ideale për të vazhduar diskutimin serioz që keni dashur prej kohësh, me partnerin tuaj. Nëse jeni beqarë do keni njohje të reja. Në punë shpërbleheni për performancën dhe idetë tuaja të zgjuara.

Virgjëresha

Sot duhet të shmangni nxitimin, për sa i përket pretendimit të qëllimeve tuaja. Dije se herët a vonë, do të marrësh atë që meriton vërtet.

Nëse jeni të fejuar, vlerësoni faktin që partneri juaj përpiqet në mënyra të ndryshme, të rivendosë ekuilibrin dhe qetësinë në marrëdhënien tuaj, ndërkohë që ju shkaktoni zënka pa arsye. Nëse jeni beqarë një person nga e kaluara komunikon me ju.

Në karrierën tuaj koha ju shtyn shumë, por do të arrini të përballoni çështjet dhe detyrimet pezull.

Peshorja

Sot do të jeni shumë të guximshëm. Do të keni entuziazëm, kapacitet, energji, humor të mirë dhe argëtim. Gjithashtu, do të ishte mirë që sot, të shfrytëzoni mundësitë për të bërë dalje argëtuese.

Nëse jeni beqarë patjetër do të flirtoni me personin që ju intereson ose do të bëni një njohje të re simpatike. Nëse jeni të fejuar, kaloni shumë mirë me partnerin tuaj. Në karrierën tuaj do të keni shumë mundësi për sukses sot.

Akrepi

Sot do të mund të zbuloni nevojat dhe dëshirat tuaja më të thella.

Nëse jeni beqarë, mos u besoni njohjeve të reja sot dhe investoni në to të ardhmen tuaj, pasi gjykimi juaj nuk është i drejtë dhe bini në idealizime. Nëse jeni të fejuar, me siguri do të zhgënjeheni sot me sjelljen e partnerit tuaj.

Shmangni në vendin tuaj të punës thashethemet.

Shigjetari

Sot kontaktet tuaja sociale karakterizohen nga gëzimi, surprizat dhe emocionet. Miqtë do të jenë pranë jush çdo minutë të ditës dhe do t’ju qëndrojnë pranë në çdo veprim tuajin. Do të afroheni emocionalisht me ta dhe do të kaloni shumë mirë së bashku. Do të ishte mirë sot që të dëgjoni këshillat e vlefshme të miqve tuaj.

Nëse jeni të fejuar, duhet të kontrolloni zemërimin dhe shpërthimet ndaj partnerit, në mënyrë që të mos prishni atmosferën e favorshme dhe të lumtur të ditës. Nëse jeni beqarë një dashuri e re do të vijë, përmes mjedisit tuaj miqësor.

Në punë, ju i ruani në mënyrë të përsosur marrëdhëniet tuaja të mira me kolegët. Në planin financiar do ketë shpenzime mjaft të papritura.

Bricjapi

Reagimet tuaja të pjekura, por edhe sjellja juaj korrekte, përmirësojnë imazhin tuaj social në maksimum.

Nëse jeni të fejuar, duhet t’i tregoni partnerit tuaj, dashurinë dhe ndershmërinë tuaj. Nëse jeni beqarë sot mund të prisni një njohje të re simpatike që premton një të ardhme dhe siguri, ndoshta përmes ambientit tuaj të punës.

Profesionalisht, patjetër do të keni sukses dhe do të përmbushni ambiciet tuaja.

Ujori

Sot do të jeni shumë optimistë, dhe plot energji. Në rrethet tuaja shoqërore, ju jeni shumë të kërkuar dhe të dashur.

Nëse jeni të fejuar, thuaji jo zënkave të kota me partnerin. Thuaj po rinovimit të marrëdhënies suaj përmes aktiviteteve që kanë të bëjnë me argëtimin dhe daljet rekreative. Nëse jeni beqarë, mund të prisni lidhje dashurie, flirte dhe njohje të reja.

Në planin financiar arrini qëllime të mëdha dhe jeni të favorizuar për nënshkrime dhe marrëveshje.

Peshqit

Mos u ngatërro sot në ngjarje emocionale. Së pari duhet të jeni të sigurt për qëllimet dhe ndershmërinë e njerëzve që takoni. Sigurohuni që të kaloni kohën tuaj duke përmbushur nevojat tuaja më të thella dhe të përfitoni nga njohuritë tuaja të forta për të marrë vendimet e duhura.

Nëse jeni të beqarë sharmi dhe bindja juaj e fortë do t’ju ofrojnë arritje të jashtëzakonshme, jashtëzakonisht simpatike dhe thelbësore.

Në punë duhet patjetër t’i mbroni kolegët nga keqkuptimet dhe tensionet. Nga ana financiare po vijnë zhvillime pozitive të papritura.