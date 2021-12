Horoskopi 20 dhjetor: Si nis java për të lindurit e çdo shenje

Horoskopi i datës 20 dhjetor 2021 nga Christine Haas

Dashi

Sot gjërat nuk duhen shumë mirë pavarësisht se do ketë disa planetë që do mundohen të ruajnë qëndrueshmërinë. Nëse jeni në një lidhje marrëdhënie pritet të jetë e stuhishme. Për shumë gjëra do debatoni ashpër dhe nuk do bini aspak në një mendje. Ju beqarët duhet të jeni më të disponueshem ndaj takimeve që do realizoni dhe jeta ka për t’iu marrë një tjetër drejtim. Në punë yjet do iu japin mundësinë të provoni veten në një fushë tjetër. Bëni përpjekje dhe merrni iniciativa nëse doni të ecni më përpara. Buxheti nuk do jetë i keq, megjithatë që të mos keni probleme duhet të merrni masa paraprakisht.

Demi

Mërkuri do ju bëjë të përshtateni me çdo lloj situate gjatë kësaj dite. Intuita do ju vijë shumë në ndihmë. Nëse keni një lidhje, partneri do përkujdeset në pafundësi prandaj ju do e adhuroni edhe më tepër nga më parë. Dielli dhe ngjyrat do mbizotërojnë gjatë gjithë kohës. Ju beqarët jo vetëm që do filloni lidhje, por ajo ka për të qenë mjaft pasionante. Në punë do jeni të qëndrueshëm dhe bashkëpunues me kolegët. Çdo gjë për ju ka për të ecur në mënyrën më të mirë të mundshme. Në planin financiar duhet të jeni gjatë gjithë kohës të kujdesshëm sepse po bëtë ndonjë gabim gjendja mund të përkeqësohet.

Binjakët

Saturni do ju bëjë shumë kërkues gjatë kësaj dite. Bëni kujdes me ato që do kërkoni sepse po e tepruat mund të futeni në probleme. Nëse jeni në një lidhje, gjërat nuk kanë për të ecur shumë mirë. Do grindeni edhe për gjërat më elementare dhe nuk do ndiheni aspak të qetë. Ju beqarët nuk do mundni dot ta bëni për vete personin e ëndrrave dhe do vazhdoni të mbeteni të vetmuar. Në punë mos dilni në përfundime të përshpejtuara. Mirë do jetë t’i mendoni me kujdes gjërat e më pas të thoni fjalën e fundit. Me financat do jeni shumë më të organizuar dhe gjendja ka për të mbetur e jashtëzakonshme. Çdo investim do e bëni të mirëmenduar.

Gaforrja

Më hënën në krah sot çdo gjë ka për t’iu ecur për mrekulli. Nuk do keni asgjë për çfarë të qaheni. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë mjaft sensuale. Do e joshni pafund partnerin dhe do ruani me të një marrëdhënie të jashtëzakonshme. Edhe për ju beqarët ka për të qenë një ditë e bukur e me fat. Keni për ta ndryshuar statusin. Në punë do bëni mirë të mos i tejkaloni limitet me asgjë. Përqendrohuni tek thelbi i gjërave dhe do dilni të fituar. Financat do jenë shumë të favorshme për të bërë edhe investime, megjithatë maturia duhet të mbizotërojë në çdo moment.

Luani

Pritet një ditë shumë e mirë dhe e ngrohtë sot. Dielli dhe Marsi do kujdesen për gjithçka. Nëse keni një lidhje marrëdhënia juaj me partnerin ka për të qenë e shkëlqyer. Do dashuroheni me shumë pasion dhe shpesh do ju duket vetja si në ëndërr. Ju beqarët duhet të jeni të logjikshëm dhe nuk duhet të bëni gjëra për të cilat më vonë të pendohen. Në punë do jeni paksa të hallakatur për shkak të vapës dhe mungesës së shumë kolegëve. Shumica janë me pushime dhe ju mezi do e shtyni. Financat nuk do jenë të këqija, megjithatë nëse ju shpenzoni me sy mbyllur e pa menduar për të ardhmen, situata mund të përkeqësohet brenda ditës.

Virgjëresha

Sot duhet të bëni më shumë përpjekje për të arritur objektivat tuaja. Mos u dorëzoni as nëse nuk ja dilni me përpjekjen e parë. Nëse jeni në një lidhje bëni shumë kujdes nga Plutoni, i cili do ju nxitë t’i impononi partnerit mendimet tuaja. Mos këmbëngulni për gjithçka sepse do keni probleme më pas. Ju beqarët do keni disa takime të favorshme megjithatë ende nuk do ndiheni gati për të hedhur hapa. Në punë gjërat nuk do përparojnë aq shpejt sa ju do kishit dashur, por nuk keni çfarë të bëni. Lërjani çdo gjë kohës dhe vetëm prisni. Në planin financiar do përballeni me goxha vështirësi kështu që sa të mundni kurseni dhe kufizojeni veten.

Peshorja

Gjatë kësaj dite do jeni më të vendosur për të hedhur hapa para dhe motivimi nuk do ju mungojë asnjë çast. Nëse keni një lidhje gjërat kanë për të ecur shumë mirë. Do keni një komunikim të ngrohtë dhe do buzëqeshni gjatë gjithë kohës. Ju beqarët do jeni shumë spontanë dhe do bëni atë që do mendoni për momentin. Në punë, një koleg do iu japë mbështetje të madhe dhe do iu inkurajojë në rrugën që keni nisur. Më në fund do mund të përparoni. Në planin financiar nuk do keni probleme apo tronditje të mëdha. Vështirësitë do kalojnë dhe në fund të ditës gjendja do jetë më e kënaqshme.

Akrepi

Do jeni disi kokëfortë gjatë kësaj dite dhe kjo mund t’iu shkaktojë probleme mjaft serioze. Nëse keni një lidhje mos u tregoni të pamatur dhe arrogantë me partnerin tuaj sepse keni për të pasur probleme shumë serioze. Mundohuni që në çdo moment të jeni të logjikshëm. Ju beqarët nuk do dini si të silleni me personat që do takoni dhe ka rrezik që mundësi të shkëlqyera t’iu ikin nga duart. Në punë do keni mundësi të hidhni hapa para dhe të realizoni ambiciet. Ja që me përpjekje, durim dhe këmbëngulje mund të arrini çdo qëllim. Gjendja e financave do përmirësohet tej mase dhe ju mund të kryeni shpenzimet e menduara.

Shigjetari

Gjatë kësaj dite do jeni të gatshëm për të bërë çdo lloj lëshimi që gjërat t’iu ecin edhe më mirë. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë e begatë. Do i harroni të gjitha problemet e së shkuarës dhe do mendoni me pozitivizëm drejt së ardhmes. Ju beqarët do e takoni më në fund shpirtin tuaj binjak dhe çdo gjë do ju ndryshojë rrënjësisht. Në punë do bëni mirë të përvishni mëngët dhe të merrni disa vendime. Po qëndruat me këmbë në tokë dhe po nuk u dorëzuar me problemin e parë, keni për të fituar. Financat do i menaxhoni me shumë përkujdes e maturi prandaj nuk do ju ndodhë asnjë lloj problemi në këtë sektor.

Bricjapi

Gjatë kësaj dite Urani do ua bëjë çdo gjë më të bukur. Do ndiheni plot hare dhe të gatshëm për të bërë edhe ndonjë çmenduri të vogël. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë mjaft romantike. Emocionet që do përjetoni do jenë të paimagjinueshme. Ju beqarët do realizoni takime pafund, por nuk do ndiheni ende gati për të hedhur hapa. Prisni edhe pak për të bërë zgjedhjet. Në punë duhet të merrni masa dhe të riorganizoni gjërat. Mos ua hidhni fajin kolegëve sepse nuk është e drejtë. Buxhetin do dini si ta menaxhoni gjatë gjithë kohës kështu që nuk do keni asgjë për çfarë të qaheni.

Ujori

Ka mundësi që sot ta teproni me shumë gjëra dhe jeta do ju destabilizohet. Ju të dashuruarit duhet të reflektoni me shumë kujdes sepse po bëtë gabime gjërat mund t’iu ecin vërtet keq. Mendoni paksa edhe për të ardhmen. Ju beqarët do keni një ditë të jashtëzakonshme. Personi që do takoni do ua ndryshoje jetën njëherë e përgjithmonë. Në punë gjërat kanë për të qenë paksa më të vështira, prandaj do ju duhet më shumë mund, sakrifica dhe përpjekje. Po ja dolët sot, e nesërmja do jetë më e lehtë. Në planin financiar keni për të pasur fat, kështu që përfitoni për të bërë edhe disa investime më tepër.

Peshqit

Gjatë kësaj dite emocionet kanë për të qenë të forta dhe gjithë kohës do ndiheni mire. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë plot shkëlqim. Çdo gjë mes jush dhe atij që keni në krah do ecë sipas parashikimeve. Ju beqarët do jeni të pavëmendshëm ndaj ftesave që do ju bëhen duke humbur kështu mundësi të shkëlqyera. Në punë më në fund do dilni nga një situatë e vështirë ku ishit futur dhe do ndiheni më të qetë. Do e shihni me pozitivizëm të ardhmen. Buxheti nuk do jetë as shumë i mirë, por as shumë problematik. Mundohuni që të jeni të kujdesshëm gjatë gjithë kohës.