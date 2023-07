Hënën e Plotë në Ujor, si ndikon në Horoskop: Vendimi që duhet të marrë secila shenjë

Hëna e plotë është një kohë për t’u çliruar dhe hequr dorë. Nëse keni një tepricë në jetën tuaj, kjo është koha që ajo të shkojë poshtë. Nëpërmjet meditimit të heshtur, shkëmbimit të mendimeve ose praktikës shpirtërore, Hëna e Plotë është një pikë kur ne mund të largohemi.

Hëna e plotë e gushtit në Ujor është një sugjerim astrologjik për të kujtuar se sa jeni rritur. Pas astrologjisë perëndimore, këto udhëzues të Hënës së Plotë janë kujtues mujor për të vendosur dhe rishikuar qëllimet tuaja. Horoskopi juaj është një nxitje rudimentare për vetë-reflektim.

Horoskopi juaj për Hënën e Plotë në Ujor:

Dashi

Dashi, si po kontribuon rrethi juaj i brendshëm në rritjen tuaj? Është e drejtë të pyesni veten: “A po e rrethoj veten me njerëzit e duhur?” Rruga që merrni për të realizuar ëndrrat tuaja gjithmonë do të përballet me pengesa dhe sfida. Stresi është një pjesë e natyrshme e procesit. Megjithatë, nëse udhëhiqeni aq shumë nga mendimet e të tjerëve, saqë filloni të humbisni vëmendjen tuaj, kjo është një shqetësim. Tani është koha që ju të vini në kontakt me vlerat tuaja. A po rriteni në veten tuaj apo po ndryshoni për t’u përshtatur?

Demi

Demi, askujt nuk i pëlqen të jetë bartës i lajmeve të këqija. Për vitin e ardhshëm apo më shumë, ju jeni në rrugën e besimit në intuitën tuaj. Kjo është një kohë që ju të shmangni të gjitha format e të menduarit të tepërt dhe t’i besoni instinktit tuaj të parë. Gjatë kësaj Hëne të Plotë, mund të dëshironi të hidheni në karrierën tuaj në kurriz të neglizhimit të shtëpisë dhe familjes suaj. Qëllimet tuaja do të jenë me ju për pjesën e mbetur të jetës tuaj. Kaloni pak kohë me të dashurit tuaj.

Binjakët

Binjakët, si ju pengon intelektualizimi të lidhni lidhjet? Ndonjëherë, faktet janë të nevojshme për të çliruar veten nga faji. Megjithatë, ju mund të jeni të prirur aq larg në njohuri saqë nuk jeni në dijeni se si ju shtyjnë emocionet tuaja. Gjërat ekzistojnë edhe nëse nuk i shikoni ato. Lëreni dhe besoni procesin.

Gaforre

Gaforre, tani më shumë se kurrë është koha për të parë prapa dhe për të përqafuar vlerat tuaja. Emocionet janë të fuqishme dhe ndjenjat komplekse mund t’ju çojnë menjëherë nga një kodër. Është jetike për çdo përfundim që të siguroheni që po kontrolloni gjendjen tuaj emocionale. A ndiheni në paqe? A keni arritur një gjendje ekuilibri të brendshëm? Apo po vozitni me një cigare në gojë dhe një koktej në dorën tuaj të lirë? Një mendje e matur dhe e qetë mund të bëjë dallimin midis një përfundimi të përzemërt dhe një përfundimi katastrofik.

Luani

Kjo Hënë e Plotë mund t’ju tërheqë telat e zemrës, duke ju bërë të besoni se duhet të vlerësoni opinionet e njerëzve. Ju mund të ndiheni sikur jeni të lidhur me ndjenjat e të dashuruarve ose miqve, por kjo nuk është e vërtetë. Ju jeni të lirë të bëni si të doni; Kjo Hënë e Plotë nënkupton një kohë për të zgjedhur veten.

Virgjëresha

Virgjëresha, ju keni vonuar për pushime. Marrja e kohës për veten mund të jetë stresuese dhe e kushtueshme. Është ironike se sa e vështirë është të krijosh kohë për kujdesin ndaj vetes, por ende duhet të buxhetosh për pushimin. Ju mund të keni një perspektivë krejt të re për diçka që ju shqetësonte më parë. Mund të jetë e shtrenjtë, por për sa kohë që jeni të logjikshëm, jam i sigurt se do të gjeni pushimet e duhura.

Peshorja

Peshorja, është koha të hiqni lodrat tuaja dhe të përqendroheni në qëllimet tuaja. Mbani mend, ndjekja e ëndrrave tuaja mund të jetë gjithashtu e këndshme. Ju mund të hezitoni të ndaheni nga zakonet e këqija dhe gjërat shpërqendruese, por çfarë dobie kanë situatat që ju kushtojnë të ardhmen tuaj?

Akrepi

Akrep, duhet të dalësh jashtë. Sytë janë te karriera juaj, Akrep. Sezoni i Luanëve është gjithmonë koha kryesore për ju që të futeni në qendër të vëmendjes dhe nëse jeni të gatshëm të dilni nga zona juaj e rehatisë, atëherë nuk e dini kurrë se ku do t’ju çojnë lidhjet tuaja.

Shigjetari

Shigjetari, kthehu te librat! Ju duhet të zbuloni gëzimin midis faqeve të librit tuaj të preferuar. Mendoni të rilexoni një titull që dikur ju solli jetë në sytë tuaj. Ju mund të rriteni për të mësuar saktësisht se si boja dhe letra informojnë personin që jeni bërë. Asnjëherë nuk e dini, një kthim prapa në kohë mund të jetë pikërisht ajo që ju nevojitet për të rritur vetëvlerësimin tuaj.

Bricjapi

Bricjap, a jeni në gjendje të kërkoni ndihmë kur keni nevojë? Ose më mirë akoma, a jeni i gatshëm të kërkoni një fletushkë kur keni nevojë? Pak njerëz kënaqen të jenë në një pozicion ku ndihen sikur po lypin. Bricjap, nëse ndiheni të thirrur nga disa njerëz, ju lutemi kërkoni ndihmë.

Ujori

Ujori, vetëmohimi do t’ju çojë shumë më larg sesa vetë-obsesioni. Tani është një kohë e shkëlqyer për të investuar në miqtë tuaj! Shfaqja e një interesi për ata që ju rrethojnë do t’ju ndihmojë të rifitoni një ndjenjë shprese dhe besimi. Brenda arsyes, gjeni kohë për të ndihmuar ata që ju rrethojnë të shkëlqejnë. Përdorimi i kohës së pushimit mund të bëjë dallimin midis mbushjes së filxhanit dhe arratisjes.

Peshqit

Peshqit, tani është koha për tokëzim dhe realizëm. Merrni kohë për të shkruar në ditar për sjelljet tuaja arratisëse. Mbani gjurmët se si mund ta mashtroni veten nga realiteti yt. Të quash atë që nuk ekziston “potencial” dhe të përkulesh thellë në atë që nuk mund të provohet është një mënyrë e sigurt për ta çuar veten në rrugë të gabuar.