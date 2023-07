Hëna e Re në Gaforre: 3 shenjat e Horoskopit që do të kenë një ndikim të fort

Një Hënë e re është afër qoshes dhe është vendosur të ndodhë në shenjën e Gaforres. Në përgjithësi, është koha e duhur për të lënë pas gjithçka që na vështirëson jetën dhe gjithçka që na jep toksicitet. Një Hënë e Re është gjithmonë një fund. Ndaj sqarimet, ndarjet dhe zënkat përfundimtare janë në programin e ditëve.

Mos harroni gjithashtu se Gaforrja drejtohet nga Hëna, e cila do ta bëjë edhe më intensive këtë fazë astrologjike. Ekziston gjithashtu një shans i madh që të kemi nostalgji për momentet e kaluara, të kujtojmë njerëzit dhe situatat dhe të ndihemi të bllokuar.

Cilat shenja do të preken më shumë nga ngjarjet e reja astrologjike:

Dashi

Ndryshimet dhe rishikimet e papritura që do t’ju shtyjnë të merrni vendime janë shumë të mundshme në periudhën e ardhshme. Bota juaj emocionale do të jetë në rritje me emocione të shumta dhe të ndryshme që ju pushtojnë. Nga njëra anë dëshironi të kaloni momente të qeta dhe të këndshme, nga ana tjetër situatat nuk do t’ju ofrojnë këtë me bujari. Aty ku kishit gjetur një rrjedhë, kjo hënë e re ka të ngjarë të sjellë ulje-ngritje në marrëdhëniet tuaja familjare dhe dashurie. Mos lejoni që njerëzit përreth jush t’ju shtypin. Një mosmarrëveshje ka të ngjarë të arrijë në kokë dhe të shkaktojë një këputje përfundimtare. Megjithatë, gjëja më e mirë për të bërë është t’i jepni kohë vetes dhe situatave.

Gaforrja

Hënë e re, jetë e re dhe veçanërisht në jetën personale për ju Gaforret. Kjo hënë e veçantë është një ekuacion i vështirë sepse është në kundërshtim me Plutonin dhe mund të nxjerrë në pah frikën, ankthin dhe shpërthimet emocionale. Ju mund të pendoheni për veprimet e kaluara, ose nga ana tjetër mund të ndjeni presion dhe një ndjenjë zhgënjimi në kthesën që ka marrë jeta juaj. Reflektimet do të jenë aty për kohën që do të vijë dhe është një kohë e mirë për të bërë ndryshime bazuar në ndjenjat tuaja. Përfitoni nga mundësia që ju jep Hëna e Re për të ndryshuar zakone që ju lodhin dhe lodhin dhe kushtoni vëmendje shëndetit dhe marrëdhënieve.

Peshorja

Për ju Peshoret, kjo Hënë e Re mund të ketë një ndikim më të fortë në rrugën tuaj të karrierës. Jeni thellësisht të shqetësuar për reputacionin tuaj, marrëdhëniet me eprorët dhe statusin tuaj shoqëror dhe jeni gati t’i sqaroni gjërat, pasi i keni arritur kufijtë tuaj dhe presioni është i vështirë për t’u menaxhuar. Hëna e Re në Gaforre duke kundërshtuar Plutonin transformues ju kërkon të bëni një pastrim të mirë fillimisht brenda vetes dhe më pas me të tjerët. Sa më të qarta të jenë qëllimet tuaja, aq më lehtë është t’i arrini ato, për sa kohë që nuk jeni impulsiv, i nxituar dhe egoist. Përfshirja e Plutonit mund të sjellë probleme, zmbrapsje, obsesione dhe tensione, prandaj është mirë të kontrolloni veten dhe të mendoni për fjalët tuaja.