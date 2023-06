Hani akullore çdo ditë gjatë verës? Këto janë 2 efektet negative që nuk e kuptoni nga ju vijnë

Sheqernat në akullore ndihmojnë në ndërtimin e muskujve dhe parandalojnë ndarjen e proteinave duke shkaktuar rritjen e insulinës, thotë trajneri i famshëm dhe dietologu Jay Cardiello për Men’s Journal.

“Akullorja mund të jetë e dobishme deri në dy orë pas stërvitjes”, theksoi ai.

Ndërsa, kirurgu Dr. Christy Phan beson se ka disa të vërteta që akullorja të jetë e mirë për rikuperimin pas stërvitjes, por paralajmëron:

– Pyetja kryesore është se sa fort keni ushtruar? Nëse nuk ushtroheni mjaftueshëm dhe hani akullore çdo ditë, kjo nuk do të reflektojë mirë në formën tuaj.

Mund të prishë gjumin

Disa njerëz besojnë se akullorja i ndihmon të qetësohen dhe të flenë më shpejt, por ekspertët thonë se kjo është e pakuptimtë.

Një studim kryesor i botuar në Journal of Sleep Medicine thotë se ngrënia e ushqimeve të ulëta në fibra dhe të pasura me yndyrna të ngopura shoqërohet me gjumë më të dobët dhe shqetësim gjatë natës.

Konsumimi i më shumë sheqerit, veçanërisht gjatë natës, zvogëlon sasinë e gjumit të thellë. Nëse duhet të hani diçka para gjumit, hani një banane, e cila është e pasur me magnez, e cila përmirëson gjumin.

Ndikon negativisht në humor

Ushqimet me shumë yndyrë dhe sheqer, si akullorja, janë të dëmshme për trurin.

Disa studime kanë gjetur një lidhje midis një diete të lartë në sheqerna të rafinuar dhe funksionit të dëmtuar të trurit, dhe madje edhe përkeqësimit të simptomave të çrregullimeve të humorit si depresioni, shkruan Dr. Eva Selub në blogun e shëndetit të Harvardit.