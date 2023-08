Gjendet në kuzhinën tuaj/ Ky lëng pushon dhimbjen e kokës si me magji

Njerëzit që vuajnë nga dhimbjet e shpeshta të kokës e dinë shumë mirë sa e besdisshme është kjo situatë, e cila i pengon ata të kryejnë aktivitetin e përditshëm. Edhe pse mund të tingëllojë e çuditshme, thuhet se medikamenti më i mirë për shërimin e dhimbjes së kokës është kripa. Zgjidhja më e mirë është kripa e Himalajeve, e cila është e pasur me minerale. Kjo kripë përmban 84 elemente, të cilat ndihmojnë për rritjen e nivelit të seretoninës (hormonit të lumturisë) dhe forcojnë sistemin nervor.

Si ta përgatisni këtë pije magjike: Merrni një gotë me lëng limoni të freskët, shtoni 2 lugë çaji kripë dhe hidheni në një shishe të madhe me ujë. Tundeni mirë përzierjen dhe konsumojeni atë herë pas here. Ndoshta shija e pijes nuk është shumë e këndshme, megjithatë është vërtetë magjike dhe mbi të gjitha e shëndetshme.

Efektet pozitive të kripës së Himalajes :

• Rregullon nivelin e sheqerit në gjak

• Rrit përçueshmërinë tek qelizat nervore për përpunimin e informacionit dhe komunikimin.

• Pastron sinuset e bllokuara (që mund të jenë një nga shkaktarët e dhimbjes së kokës).

• Nxjerr acidet nga qelizat e trupit, sidomos qelizat e trurit.

• Rrit nivelin e seretoninës dhe melatoninës

• Vepron si një element i fortë kundër depresionit

Efektet pozitive të lëngut të limonit:

• Kjo pije, e pasur me vitaminën C dhe antioksidues, largon të gjitha toksina nga trupi dhe ju jep një ndjesi lehtësie.

• Balancon nivelet e pH-it në trup

• Mbron sistemin imunitar

• Ushqen trurin dhe qelizat nervore

• Ul inflamacionin në të gjithë trupin (dhimbja e kokës është një lloj inflamacioni,

prandaj lëngu i limonit e lehtëson atë).