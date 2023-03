Gjatë këtyre momenteve ju vijnë ide fantastike

Studimet e kanë përcaktuar: Kur po bëjmë ecje dhe kur jemi dush – frymëzohemi me idetë më fantastike në kokë.

Pse ndodh kjo? Eksplorojmë ca arsye të mundshme, para se të vraponi për në dush ose të dilni jashtë për një ecje:

Më pak shpërqendrime: Kur jeni duke bërë dush ose duke ecur, ka të ngjarë të jeni më pak të hutuar nga stimujt e jashtëm, si njoftimet në telefon, bisedat ose televizori. Kjo e lejon mendjen tuaj të fokusohet dhe të endet më lirshëm.

Rritja e relaksimit: Bërja e një dushi ose shëtitja mund t’ju ndihmojë të relaksoheni dhe të reduktoni stresin. Më pak stres do të thotë se do mendoni më qartë dhe madje do jeni më kreativë.

Rritja e qarkullimit të gjakut: Aktivitete të tilla si ecja mund të rrisin qarkullimin e gjakut në tru, gjë që mund të përmirësojë funksionin njohës dhe të rrisë kreativitetin.

Të ëndërrosh me sy hapur: Kur jeni i angazhuar në një aktivitet që nuk kërkon shumë përpjekje mendore, si dushi ose ecja, mundësia për të ëndërruar me sy hapur pa u shqetësuar për asgjë rritet. Kështu ju vijnë edhe ide të reja!

Koha e pastrukturuar: Dushi dhe ecja janë shpesh aktivitete të pastrukturuara që nuk kërkojnë shumë fokus ose planifikim. Kjo mund t’i japë mendjes tuaj lirinë për të eksploruar ide dhe lidhje të reja pa u ndier nën presion për të prodhuar rezultate.