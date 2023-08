Gabimi më i madh që bëjnë prindërit kur shëtisin fëmijët me karrocë në vapë

Shpesh shohim në rrugët e qytetit nëna që kalojnë me fëmijë në karrocë në kohë të nxehtë. E keni vënë re të gjithë, që për të shmangur diellin e fortë që mund të jetë në atë orë të ditës, nënat e mbulojnë fëmijën me një napë të bardhë.

Ky është një gabimi më i madh.

Sipas Svante Norgren, mjek në spitalin pediatrik të Stockholm, pavarësisht dëshirës së mirë të nënës për ta mbrojtur nga rrezet e diellit, kjo gjë nuk është në të mirën e fëmijës, pasi shkakton qarkullim të dobët të ajrit dhe pengon nënat të shohin fëmijën. Ai ka bërë një eksperiment të vogël.

Ka marrë dy karroca, një të mbuluar me napë dhe tjetrën të pambuluar, dhe i ka lënë për rreth 90 minuta në diell, nga ora 11:30 deri në 01:00. Në përfundim, ai mati temperaturat në të dyja karrocat dhe rezultoi se në karrocën e pambuluar temperatura ishte 22 gradë, ndërsa në karrocën e mbuluar me napë temperatura ishte 37 gradë.

Prandaj prindër, kini kujdes herën tjetër nëse dilni me fëmijën me karrocë në të nxehtë. Mos e mbuloni me asgjë.