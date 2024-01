Fruti “ilaç” që mbron kujtesën dhe zvogëlon rrezikun e demencës

Molla mbron zemrën, rregullon sheqerin dhe kontribuon në humbjen e peshës.

Jo rastësisht ky frut konsiderohen si një “ilaç” natyral, pasi konsumimi i shpeshtë forcon mbrojtjen e organizmit dhe mbron nga sëmundjet kronike. Megjithatë, duket se mollët janë po aq të vlefshme për shëndetin e trurit.

Siç thekson Dr. Vincent Candrawinata, një shkencëtar ushqimor, studiues dhe nutricionist klinik, ka prova shkencore që konsumimi i rregullt i mollëve mund të përmirësojë kujtesën dhe të zvogëlojë rrezikun e sëmundjes Alzheimer.

Por ku atribuohen këto përfitime të vlefshme? Mollët përmbajnë vitamina dhe minerale të rëndësishme që lidhen me ruajtjen e kujtesës, si flavonoidet. Këta përbërës specifikë kanë veti antioksiduese dhe përveç mollëve, gjenden edhe te çokollata e zezë, manaferrat, çaji dhe vera.

Dr. Vincent Candraëinata përmendi një studim amerikan me 2800 pjesëmarrës me një moshë mesatare 50 vjeç, i cili zbuloi se ata që hanin ushqime më pak të pasura me flavonoidë, kishin dy deri në katër herë më shumë gjasa të zhvillonin sëmundjen e Alzheimerit dhe gjendjet e lidhura me to gjatë një periudhe 20-vjeçare. Flavonoidet janë komponime fenolike që gjenden në fruta të tilla si mollët dhe dardhat dhe perimet si lakra jeshile dhe spinaqi. Mund t’i gjeni edhe në çokollatë dhe verë! Këto komponime, kur absorbohen siç duhet, janë të dobishme për shëndetin tonë. “Studimet kanë treguar se marrja më e lartë dietike e flavonoideve dhe nënklasës së tyre, flavonoleve, mund të shoqërohet me një rrezik të reduktuar të sëmundjes së Alzheimerit,” thekson ai.

Duke konsumuar më shumë ushqime të tilla bimore, trupi furnizohet me vitamina dhe minerale të rëndësishme që mbrojnë qelizat e trurit nga neurotoksiciteti, i cili mund të çojë në çrregullime të tilla neurodegjenerative.

“Neurotoksiciteti ndodh kur sistemi nervor i trupit është i ekspozuar ndaj substancave toksike natyrore ose të krijuara nga njeriu dhe ndryshon aktivitetin normal të sistemit nervor. Në fund të fundit kjo mund të çojë në ndërprerjen ose vdekjen e neuroneve të trurit”, shpjegon Dr. Candraëinata.

Megjithatë, mund të jetë edhe për shkak të faktorëve të tjerë.

“Neurotoksiciteti mund të ndodhë si rezultat i ekspozimit ndaj substancave të përdorura në kimioterapi, terapi rrezatimi, trajtime me ilaçe apo edhe ekspozimi ndaj metaleve të rënda si merkuri dhe disa aditivë ushqimorë, pesticide, industriale dhe tretës pastrues dhe kozmetikë”, vëren ai.

Nutricionisti klinik arrin në përfundimin se ndërsa nuk ka asnjë kurë apo edhe një shkak të njohur për sëmundjen e Alzheimerit, është e rëndësishme të përqendroheni në adoptimin e një stili jetese të shëndetshëm, si dieta dhe ushtrimet, për të reduktuar gjasat e zhvillimit të sëmundjes.