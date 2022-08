Fobia nga ashensori, ja simptomat dhe shkaqet

Frika nga ndjenja e mbyllur brenda një hapësire të vogël mund të shfaqet në çdo kohë në jetën tonë. Sidoqoftë, kur kjo frikë është e ekzagjeruar dhe na pengon të zhvillojmë jetën tonë të përditshme normalisht, ne mund të gjendemi para një fobi. Kjo është ajo që ndodh me fobinë e ashensorit.

Cila është fobia e ashensorëve?

Fobia e ashensorëve shfaqet si një frikë e përkeqësuar, irracionale dhe e pakontrollueshme nga kjo lloj makinerie. Sidoqoftë, megjithëse simptomat e tij janë të njëjta me ato të ndonjë çrregullimi tjetër ankthi specifik, frika nga ashensorët nuk konsiderohet fobi në vetvete, por kategorizohet brenda dy fobive të tjera shumë të zakonshme: klaustrofobia dhe akrofobia.

Klaustrofobia përbëhet nga një frikë iracionale e hapësirave të mbyllura ose të kufizuara, ndërsa akrofobia është frika e tepruar nga lartësitë.

Pasi të kemi kuptuar këto dy koncepte, është shumë më e lehtë për ne të kuptojmë se nga çfarë përbëhet frika nga ashensorët. Në ato raste në të cilat personi fillon të përjetojë simptoma ankthi në momentin në të cilin futet në ashensor, apo edhe kur e di që do të ngjitet, është një frikë tipike e klaustrofobisë; për shkak të hapësirës së zvogëluar në të cilën ndodhet personi.

Sidoqoftë, kur shfaqet kjo frikë iracionale kur mendoni se po arrihet një lartësi e caktuar, baza e frikës nga ashensorët është në akrofobi. Kjo frikë ka tendencë të rritet në ato ashensorë që kanë mure qelqi, pasi personi përjeton një ndjesi më të madhe të pezullimit në ajër.

Cilat simptoma përjetohen?

Cilado qoftë baza ose origjina e fobisë së ashensorit, njerëzit që vuajnë prej saj ata priren të përjetojnë një frikë të tepruar, irracionale dhe të pakontrollueshme nga ashensorët, ashensorë ose pirunë, duke perceptuar një përgjigje të fortë ankthi sa herë që ekspozohen ndaj mundësisë që të duhet të ngasin njërën prej tyre.

Pasoja kryesore e kësaj fobie është që personi ka tendencë të kryejë të gjitha llojet e sjelljeve, veprimeve dhe sjelljeve që synojnë të shmangin situatën e frikësuar ose të shpëtojnë prej saj sa më shpejt të jetë e mundur.

Për shkak se këto pajisje gjenden praktikisht në të gjitha vendet, fobia e ashensorëve mund të jetë shumë e bezdisshme dhe, nganjëherë, shumë e paaftë, duke ndërhyrë në një mënyrë domethënëse në jetën e përditshme të personit. Sidoqoftë, siç do ta shohim, ekzistojnë një seri udhëzimesh që mund të ndiqen për të toleruar më mirë këto situata të mbushura me ankth ose, në rast se është një problem i madh, trajtime psikologjike shumë efektive.

Meqenëse është një frikë irracionale ndaj një objekti ose situate specifike, fobia e ashensorëve ndan simptomat me pjesën tjetër të fobive specifikeMë karakteristike është shfaqja e niveleve të larta të ankthit tek njerëzit që vuajnë nga kjo fobi.

Megjithëse numri i simptomave dhe intensiteti i tyre mund të ndryshojnë nga personi në person, që kjo frikë të klasifikohet si fobike, personi duhet të paraqesë disa nga simptomat e tre kategorive të shoqëruara me fobi: simptomat fizike, simptomat njohëse dhe simptomat e sjelljes.

1. Simptomat fizike

Për shkak të faktit se është një simptomatologji e shqetësuar, para shfaqjes së stimulit fobik, personi zakonisht përjeton një sërë ndryshimesh dhe ndryshimesh në trupin e tyre. Origjina e këtyre ndryshimeve vjen nga një hiperaktivitet i sistemit nervor autonom, dhe mund të gjenerojë efektet e mëposhtme:

Rritja e rrahjeve të zemrës

Përshpejtimi i frymëmarrjes.

Ndjenja e mbytjes dhe gulçimit.

Tensioni i muskujve.

Nivele të rritura të djersitjes.

Dhimbje koke

Problemet e stomakut

Marramendje

Të përziera ose të vjella.

Ndërprerjet dhe humbja e vetëdijes.

2. Simptomat njohëse

Këto simptoma fizike shoqërohen nga një sërë idesh ndërhyrëse dhe iracionale në lidhje me rrezikun e supozuar të ashensorëve. Këto besime të shtrembëruara luajnë një rol të dyfishtë, pasi ato vijnë nga simptomat fizike dhe gjithashtu nga fuqitë kur shfaqen që atëherë personi nuk mund t’i marrë këto ide nga koka e tij.

Këto simptoma njohëse përfshijnë:

Besime dhe ide ndërhyrëse dhe të pakontrollueshme rreth stimulit fobik.

Spekulime obsesive.

Imazhe katastrofike për skenarë ose situata të mundshme.

Frika nga humbja e kontrollit.

Ndjenja e jorealitetit.

3. Simptomat e sjelljes

Grupi i tretë i simptomave është ai që përfshin të gjitha sjelljet ose modelet e sjelljes që shfaqen në përgjigje të stimulit fobik. Këto sjellje kanë për qëllim shmangien e situatës së frikës (sjelljet shmangëse) ose arratisja pasi personi ka hasur tashmë në stimulin fobik (sjelljet e arratisjes).

Në sjelljet shmangëse, personi kryen të gjitha sjelljet ose veprimet e mundshme që i lejojnë ata të shmangin mundësinë e të pasurit përballë stimulit. Në këtë rast mund të ngjitet shkallëve në vend që të marrë ashensorin, pavarësisht nga numri i kateve.

Sa i përket sjelljeve të arratisjes, këto shfaqen kur personi është tashmë brenda pajisjes, brenda së cilës ata do të bëjnë gjithçka që është e nevojshme për të dalë sa më shpejt të jetë e mundur. Për shembull, duke shtypur me detyrim butonin e lëshimit të derës.

Cili është shkaku?

Përpjekja për të përcaktuar origjinën specifike të fobive mund të jetë një detyrë shumë e vështirë. e komplikuar, pasi ne shume raste nuk ka asnjë shkas të vetëm për çrregullimin. Përkundrazi, personi ndjen frikë nga ashensorët, por nuk është i vetëdijshëm pse.

Sidoqoftë, ekzistojnë teori që tregojnë idenë se predispozicioni gjenetik i një personi, shoqëruar me praninë e një ngjarje traumatike ose situate të lidhur në një farë mënyre me ashensorët, me shumë mundësi do të shkaktojnë shfaqjen e fobisë në fjalë.

Si ta përballojmë këtë frikë?

Ekzistojnë një seri çelësash ose udhëzimesh që mund të ndihmojnë njerëzit me shumë frikë nga ashensorët për të shmangur rritjen e ndjenjave të ankthit. Disa nga këto udhëzime janë si më poshtë:

Merrni frymë ngadalë, duke marrë frymë thellë dhe duke marrë frymë ngadalë në mënyrë që të zvogëlohet rritja e rrahjeve të zemrës dhe duke shmangur ndjenjën e marramendjes dhe mbytjes.

Mundohuni të mos përfshiheni në sjellje të arratisjes së detyruar siç është detyrimi i derës, pasi kjo do të rrisë më tej nivelet e ankthit.

Shkoni me dikë ose kërkoni ndihmë nëse është e nevojshme ose ndihemi shumë keq. Kompania e dikujt tjetër na jep më shumë siguri.

Mundohuni të mbani mendjen tuaj të zënë gjatë udhëtimit.

A ka trajtime psikologjike?

Në rastet kur asnjë nga funksionet e mësipërme dhe frika nuk është shumë e paaftë ose shqetësuese, mund të fillojë trajtimi psikologjik për këtë fobi. Në këtë ndërhyrje, psikoterapia është mësuar modifikoni ose eleminoni mendimet dhe besimet e gabuara që përfundojnë duke shkaktuar pjesën tjetër të simptomave.

Përveç kësaj, kjo psikoterapi shoqërohet me teknika për trajtimin e fobive të tilla si ekspozimi i drejtpërdrejtë ose trajnimi sistemik i desensibilizimit dhe relaksimit.