Flini vonë? Zbuloni nëse mjaftojnë vetëm 4 orë gjumë

Të gjithë kemi nevojë për gjumë dhe të gjithë e duam atë. Nuk është e lehtë të plotësojmë nevojat tona të përditshme për gjumë dhe shumë mëngjese na gjejnë të lodhur. Pavarësisht nëse zgjohemi shumë herët për punë, ose rrimë pafund nëpër TikTok një natë më parë, shumë gjëra mund të na “vjedhin” orë të tëra nga gjumi. Rezultati është që ne zgjohemi dhe përpiqemi të vazhdojmë ditën me vetëm 4 orë gjumë ose më pak.

A mjaftojnë 4 orë gjumë?

Jo! Nuk mjaftojnë! Një i rritur mesatarisht ka nevojë për 7 orë gjumë çdo ditë. Ideali është diku nga 7 deri në 9 orë, por varet edhe nga personi. Disa njerëz mund të flenë 6 ose më shumë orë në natë dhe të jenë krejtësisht mirë, ndërsa të tjerëve mund t’u duhen pak më shumë se 9 orë për t’u ndjerë të çlodhur.

Megjithatë, për shumicën e njerëzve, 7 orë është kufiri më i ulët. Kjo është për shkak se gjumi më pak se 7 orë në natë në baza të rregullta është i lidhur me efekte negative shëndetësore. Gjatë natës trupi kalon në katër faza, të cilat përsërisin dhe formojnë ciklet e gjumit. Gjatë 7 orëve të rekomanduara të gjumit, njerëzit kalojnë rreth katër ose pesë cikle.

Pak orë gjumë mund të mos lejojnë trupin të përfundojë të gjitha ciklet. Fjetja e vazhdueshme më pak se sa keni nevojë mund të çojë në privim të gjumit, i cili ka shumë implikime shëndetësore. Por edhe një natë me shumë pak gjumë mund të ndikojë në cilësinë e ditës tuaj të ardhshme, fizikisht dhe mendërisht.

Çfarë ndodh kur fle 4 orë?

Ekziston një rrezik për shëndetin tuaj fizik. Trupi ka nevojë për gjumë të mjaftueshëm për t’u rikuperuar nga jeta e përditshme. Ritmi i zemrës gjatë gjumit ngadalësohet, presioni i gjakut bie dhe disa organe vitale nuk duhet të punojnë aq shumë gjatë kësaj periudhe pushimi. Kur trupi nuk e ka atë kohë për t’u çlodhur, mund të jetë i dëmshëm në një sërë mënyrash. Ata që nuk bëjnë gjumë të mjaftueshëm dhe të qëndrueshëm mund të jenë në rrezik më të madh për sëmundje koronare të zemrës, sëmundje të veshkave, presion të lartë të gjakut, diabet, obezitet, goditje në tru dhe sigurisht një sistem imunitar të dobësuar.

Rreziku i vdekshmërisë rritet

Sipas një studimi, njerëzit që flenë 7 ose më shumë orë kanë rrezikun më të ulët të vdekshmërisë. Veçanërisht për ata që jetojnë me kushte para-ekzistuese, gjumi adekuat, ndër shumë faktorë të tjerë, ka fuqinë t’i shtojë vite jetës së njerëzve.

Ekziston rreziku i sëmundjeve të zemrës

Me kalimin e kohës, privimi kronik i gjumit mund të dëmtojë zemrën. Pavarësisht nëse po flini qëllimisht më pak ose po luftoni me pagjumësinë, mungesa kronike e gjumit është e lidhur me presionin e lartë të gjakut dhe sëmundjet e zemrës. Ky rrezik lidhet edhe me faktorë të tjerë, si nivelet më të larta të stresit dhe mungesa e ushtrimeve fizike, të cilat mund të ndikojnë në shëndetin e zemrës.

Ka efekte negative në shëndetin mendor

Shumë njerëz raportojnë se pas një nate me gjumë të dobët ndihen më të stresuar, të rraskapitur dhe të paaftë për t’u përqëndruar. Kjo ka të ngjarë sepse gjumi adekuat ndihmon në ruajtjen e aftësive tona njohëse, të tilla si fokusi dhe kujtesa. Truri ka nevojë për gjumë për të pushuar dhe për t’u rikthyer, ashtu si trupi. Privimi kronik i gjumit mund të çojë në efekte negative në shëndetin mendor, një rritje të rrezikut të çrregullimeve mendore, depresionit dhe ankthit, mund të shkaktojë ide vetëvrasëse dhe madje edhe çrregullime bipolare.

Si ta kuptoni që nuk po flini mjaftueshëm?

Nëse flini brenda intervalit të rekomanduar, zgjoheni të çlodhur dhe nuk jeni tepër të përgjumur gjatë ditës, me siguri po flini mjaftueshëm.

Shumica e njerëzve ndihen pak të lodhur për rreth 30 minuta pasi zgjohen dhe njëfarë lodhjeje gjatë ditës është normale, veçanërisht pasdite. Megjithatë, nëse ndiheni të përgjumur ose të lodhur gjatë gjithë ditës, kjo është një shenjë se jeni të privuar nga gjumi.

Nëse ju gjithashtu flini shumë më shumë orë në fundjavë ose në ditët jo pune në përgjithësi sesa në ditët e javës, kjo mund të jetë një shenjë se jeni të privuar nga gjumi gjatë javës.