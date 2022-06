Flini me freskuese ndezur gjithë natën? Simptoma që shfaqet në mëngjes ju paralajmëron probleme me shëndetin

Pse nuk është ide e mirë të flini me një freskuese ndezur?! Mund të jetë mjaft joshëse ta ndizni freskuesen ndërkohë që flini gjumë, por duhet të mendoheni dy herë për këtë. Një freskuese punon duke nxjerrë ajër të ftohtë nëpër dhomë, gjë që është ideale nëse është shumë vapë, por gjithashtu mund t’ju thajë fytin, hundën dhe sytë, gjë që është problem.

Freskueset gjithashtu mund të fryjnë grimcat e polenit dhe pluhurit në hundë dhe në sy, e hapin shumë probleme për njerëzit me alergji.

Siç shpjegon faqja e internetit “Këshilltarët e Gjumit”, rryma e vazhdueshme e ajrit ka një tendencë të thajë rrugët tuaja të frymëmarrjes dhe mund të ndikojë në sinuset tuaja.

Nëse thatësia është ekstreme, kjo mund të rezultojë që trupi juaj që prodhojë mukus të tepërt. Kështu që jeni më të ndjeshëm ndaj bllokimit, mbytjes dhe dhimbjeve të kokës.

Njerëzit që flenë me freskuese drejt tyre mund të zgjohen me muskuj të ftohur që i dhembin. Kjo për shkak se ajri i ftohtë mund t’i bëjë muskujt tuaj të tensionuar. Ky problem është i zakonshëm për njerëzit që flenë me freskuese pranë fytyrës dhe qafës. Nëse zgjoheni me dhimbje qafe, është pa diskutim për shkak për freskueses