Fiku dhe domatja, lidhja e çuditshme mes tyre

Çfarë të përbashkët mund të ketë një domate me një fik? E megjithatë përfitimet e tyre të dobishme janë të shumta dhe mrekullitë që mund të bëjnë në trupin tonë. E vërteta është se kemi dëgjuar disa herë për përfitimet e domateve, por çfarë ndodh me fikun dhe cila është lidhja e tyre? Disa perime që janë fruta ende llogariten si perime.

Fiku është një frut me shije melankolike dhe vlera të larta ushqyese. Por mos harroni se ngrënia e shumë fiqve mund t’i japë trupit disa kalori.

Nga ana tjetër, domatja është mbretëresha e verës. E llogarisim si perime, por botanika e përfshin në fruta. Domatja na jep shije, ngjyrë dhe aromë dhe i jep shije pjatave tona. Por përveç shijes, është një ushqim i pasur me lëndë ushqyese me veti të dobishme në organizmin tonë.

Më shumë detaje:

Fiqtë

Fiqtë janë një burim i pasur fibrash, një racion fiq (3-5) përmban rreth 4 gram fibra. Përmbajtja e lartë e fibrave, i bën ato veçanërisht të dobishme për funksionimin e mirë të zorrëve dhe parandalimin e kapsllëku. Fiku është gjithashtu i pasur me minerale dhe vitamina si kalium, hekur, magnez, kalcium, vitaminë C dhe vitamina B, në veçanti me kalcium. Fiqtë e freskët përmbajnë të njëjtin kalcium sa 1⁄2 filxhan qumësht. Gjithashtu, fiqtë e thatë ofrojnë kalium të vlefshëm. Kaliumi është një metal i rëndësishëm për trupin e njeriut dhe luan një rol të rëndësishëm në funksione të ndryshme, si rregullimi i presioni të gjakut, funksionimi i muskujve dhe sistemit nervor.

Këto fruta të vogla përmbajnë substanca të ndryshme me aktivitet të fortë antioksidues si karoten, luteinë dhe tanine. Në fakt, sa më i pjekur të jetë një frut, aq më i madh është përqendrimi i tij i antioksidantëve.

Për shkak të përmbajtjes së acideve oksalike në fiq, do të ishte mirë që personat që vuajnë nga problemet me nefrolitiazën t’i konsumojnë ato me masë. Kujdes duhet të tregohet edhe nga personat që vuajnë nga sindroma e zorrës së irrituar ose çrregullime të tjera të tretjes pasi farat e fikut mund të shkaktojnë parehati.

Domatet

Një domate mesatare na siguron 1.5 gram fibra. Shumica e fibrave të domates i përkasin grupit të fibrave të patretshme, të cilat janë të dobishme për sistemin tonë të tretjes.

Domatja është një burim i mirë i vitaminës C. Gjithashtu, domatja përmban vitaminën B dhe acidin folik, thelbësor për funksionin e qelizave dhe rritjen e indeve. Sa i përket kaliumit, një filxhan lëng domate përmban 534 mg kalium.

Përmbajtja e domates së substancave me veti antioksiduese është gjithashtu e rëndësishme. Substanca të tilla janë likopeni, acidi alfa-lipoik, kolina, luteina, zeaksantina. Substanca antioksiduese e domates që “bie në sy” është likopeni, një karotenoid me aktivitet të fortë antioksidues. Studimet kanë lidhur likopenin me funksionin më të mirë kardiovaskular me shkallën e reduktuar të kancerit të prostatës.