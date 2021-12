Festat nuk do të shkojnë ashtu siç duhet, shenjat që do të kalojnë një periudhë të stresuar

Ndonjëherë pushimet mund të sjellin surpriza jo aq të këndshme. Sipas astrologjisë, ata që i përkasin tre shenjave të mëposhtme të horoskopit duhet t’i kushtojnë vëmendje të veçantë këtyre festave.

Dashi

Këto festa do t’ju sjellin pak rrëmujë. Qëndrimet e çuditshme tashmë kanë filluar, me Afërditën në Bricjap duke u rreshtuar me shenjën tuaj të zodiakut deri në vitin e ardhshëm. Afërdita gjithashtu lëviz në mënyrë retrograde nga 19 dhjetori deri më 28 janar, ndaj bëhuni gati që ish-ët tuaj të shfaqen vetëm për t’ju zemëruar në fund të vitit. Merrni frymë thellë dhe përpiquni të kanalizoni të paktën pak gëzim për festat.

Peshorja

Peshore, ju dhe Dashi jeni pak a shumë në të njëjtin vend për festat e fundvitit. Do të përjetoni disa zhgënjime dhe ndërveprime me njerëz që thjesht nuk dëshironi t’i shihni. Afërdita në Bricjap është një nga tranzitet më të errëta që do t’ju ndodhë në këtë kohë. Mërkuri do t’ju bëjë të mendoni se fjalët tuaja nuk kanë kuptim dhe Marsi në Bricjap do t’ju bindë se përpjekjet për shpresat dhe ëndrrat tuaja nuk të çojnë askund.

Akrepi

Nuk do të kaloni një situatë kaq të stresuar sa Dashi dhe Akrepi por nuk është shumë pozitive. Diçka në lidhje me sezonin e festave do t’ju tërbojë. Vështirësitë kanë nisur rreth Hënës së Plotë, e cila do të nisë një sërë ngjarjesh zhgënjyese astrologjike. Hermesi lëviz mbrapsht si në Bricjap ashtu edhe në Ujor nga 14 janari deri më 2 shkurt, duke e nisur vitin e ri në mënyrë të çrregullt.