Fati i projektligji për ‘TikTok-un’ i pasigurt në Senat: Industria e teknologjisë fushatë të gjerë lobimi

Zërat e djemve të rinj, në mesazhet e lëna për senatorin e Karolinës së Veriut Thom Tillis, janë gazmorë, por mesazhi i tyre është ogurzi.

“Dëgjo, nëse e ndalon ‘TikTokun’, unë do të gjej dhe do të të qëlloj”, thotë një prej tyre, ndërsa në sfond dëgjohen të qeshura dhe zërat të tjerë që thonë “Do të të qëlloj, do të të gjej ku je dhe do të të bëj copa-copa.”

Zyra e Senatorit thotë se ka marrë rreth 1000 telefonata në lidhje me platformën e rrjeteve sociale ‘TikTok’, që kur Dhoma e Përfaqësuesve miratoi projekt-ligjin në mars për të ndaluar aplikacionin popullor nëse pronari i tij me bazë në Kinë nuk shet aksionet e tij në ShBA. ‘TikTok-u’ u ka kërkuar përdoruesve të tij, shumë prej të cilëve të rinj, të telefonojnë përfaqësuesit e tyre për të kundërshtuar miratimin e projektligjit. “Qeveria do të ndalojë platformën që ju dhe miliona amerikanë të tjerë e doni”, thoshte një mesazh nga kompania që shfaqet kur përdoruesit hapën aplikacionin.

Senatori Tillis, i cili mbështet projektligjin e Dhomës së Përfaqësuesve, i raportoi mesazhet në polici. “Ajo që urrej në lidhje me këtë është se kjo tregon ndikimin e madh që platformat e mediave sociale kanë tek të rinjtë”, tha ai në një intervistë.

Fushata e gjerë e lobimit të ‘TikTokut’ është përpjekja e fundit e industrisë së teknologjisë për të shmangur çdo ligj të ri dhe është një luftë që industria zakonisht e fiton.

“Është pothuajse e turpshme” thotë Kryetari i Komitetit të Inteligjencës të Senatit, demokrati nga Virxhinia Mark Warner, ish dfrejtor ekzekutiv nga sektori i teknologjisë, i cili gjithashtu po mbështet projektligjin për ‘TikTok-un’ dhe është përpjekur prej kohësh të nxisë kolegët e tij të marrin masa rregulluese ndaj këtij sektori.

Presidenti Joe Biden ka thënë se do ta nënshkruajë projektligjin e Dhomës së Përfaqësuesve, i cili kaloi me shumicë dërrmuese 362-65 këtë muaj.

Por projektligji tani është duke u përballur me pengesa në Senat, ku ka pak dakortësi për mënyrën më të mirë për t’u siguruar që Kina të mos ketë qasje në të dhënat private të 170 milionë përdorues amerikanë të aplikacionit ose të ndikojë te ata nëpërmjet algoritmeve të saj.

Disa ligjvënës janë të shqetësuar se bllokimi i ‘TikTok-ut’ mund të zemërojë miliona të rinj që përdorin aplikacionin, grup votuesish ky që vlerësohet si vendimtar në zgjedhjet e nëntorit. Por zoti Warner thotë se “debati është zhvendosur” nga diskutimi për një ndalim të plotë një vit më parë, tek projekt-ligji i Dhomës së Përfaqësuesve, i cili nuk do të bënte ndalim të plotë të ‘TikTok-ut’, por do të detyronte atë, që është tërësisht në pronësi të firmës kineze të teknologjisë “ByteDance Ltd.”, të shesë aksionet e saj në Amerikë që aplikacioni të vazhdojë të funksionojë.

Nënpresidentja Kamala Harris, në një intervistë televizive që u transmetua të dielën, pranoi se aplikacioni gëzon popullaritet dhe se ai është kthyer në një burim të ardhurash për shumë njerëz. Ajo tha se administrata nuk ka ndërmend të ndalojë ‘TikTok-un’, por përkundrazi të merret me pronësinë e tij. “Ne e kuptojmë qëllimin dhe dobinë e tij dhe kënaqësinë që u jep shumë njerëzve”, tha zonja Harris për programin “This Week” të televizionit amerikan ABC.

Republikanët janë të ndarë. Ndërsa shumica e tyre mbështesin legjislacionin për ‘TikTok-un’, të tjerët janë të shqetësuar nga masat e tepërta kufizuese dhe nga fakti që qeveria ka vënë në shënjestër një firmë.

Me shpresën për të bindur kolegët e tyre për të mbështetur projektligjin, senatori demokrat Richard Blumenthal dhe Senatorja republikane Marsha Blackburn u kanë bërë thirrje agjencive të inteligjencës që të deklasifikojnë informacionin në lidhje me pronësinë e ‘TikTok-ut’ nga Kina.

“Është jashtëzakonisht e rëndësishme që populli amerikan, veçanërisht përdoruesit e ‘TikTok-ut’, të kuptojnë çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë kombëtare”, thanë senatorët në një deklaratë të përbashkët.

Udhëheqësi i shumicës në Senat, demokrati Chuck Schumer ka thënë shumë pak për projektligjin e‘TikTok-un.

“Senati do ta shqyrtojë legjislacionin kur ai të dalë nga Dhoma e Përfaqësuesve”, ishte gjithçka që ai tha pasi Dhoma e miratoi projektligjin.

Senatori i Dakotës së Jugut, republikani Mike Rounds që ka punuar me demokratin Schumer në përpjekjen për rregullimin me ligj të inteligjencës artificiale, thotë se Senati mund të miratojë një projekt-ligj për ‘TikTok-un’, edhe nëse bëhet fjalë për një version tjetër. Ai thotë se të dhënat e klasifikuara “bindën shumicën dërrmuese të ligjvënësve” se ata duhet të marrin masa për mbledhjen e të dhënave nga aplikacioni dhe aftësinë e ‘TikTok-ut’ për të përhapur dezinformata te përdoruesit./Voa