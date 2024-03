Fakte rreth Cotswolds, një zonë me bukuri natyrore të jashtëzakonshme

Cotswolds është një zonë me bukuri natyrore të jashtëzakonshme në perëndim të Anglisë dhe është një vend popullor për tu vizituar nga turistët.

Është plot me qytete simpatike angleze dhe fshatra të çuditshëm të ndërtuar me gurë me ngjyrë mjalti. Kjo ngjyrë e butë natyrore krijon qytete dhe fshatra harmonikë dhe i ndihmon ndërtesat të futen në peizazh.

Vozitja nëpër fshatrat tradicionale angleze është një kënaqësi në vetvete dhe është më e këndshme kur shoqërohet nga një Guide Turistike Blu Badge. Këtu janë dhjetë gjërat më të mira që më pëlqejnë në lidhje me Cotswolds.