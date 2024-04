Pothuajse aq i vjetër sa vetë toka, dhe pa asnjë diamanti të njëjtë, ka shumë fakte magjepsëse rreth krijimit, zbulimit dhe historisë së një diamanti.

Fjala diamant rrjedh nga fjala greke ‘adamas’ që do të thotë i paepur dhe i pathyeshëm, një emër i përshtatshëm për substancën më të fortë natyrore në tokë. Kjo është gjithashtu e ngjashme me foljen latine “adamare” – të duash me pasion.

Grekët besonin se diamantet ishin lotët e perëndive, dhe romakët mendonin se ishin copëza nga yjet.

Shumë yje kanë bërthama diamanti. Diamanti më i madh i njohur në univers peshon 2.27 mijë trilion ton, ose 10 miliardë trilion karat. Kjo është e barabartë me 179 trilion autobusë dykatësh.

Atmosfera e Venusit u analizua fillimisht përmes dritares së diamantit të një anije kozmike amerikane, pasi vetëm një diamant kishte forcën dhe transparencën për të duruar presionin në atmosferë.

Diamantet formohen thellë brenda Tokës, nën nxehtësi dhe presion të madh dhe shtyhen në sipërfaqe me shpejtësi të jashtëzakonshme në ngritje të llavës së shkrirë vullkanike.

Diamantet u formuan shumë kohë përpara se dinosaurët të enden në Tokë, dhe disa janë edhe më të vjetër se yjet. Diamanti më i ri është gati një miliard vjet i vjetër.

Diamantet janë substanca më e fortë natyrore e njohur për njeriun. Ato janë 58 herë më të forta se minerali tjetër më i fortë në Tokë.

E vetmja substancë që mund të gërvisht një diamant është një diamant tjetër.

Një diamant mbi një karat në peshë është një në një milion.