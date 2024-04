Fakte interesante rreth destinacionit perfekt për pushime, Parga, Greqi

Destinacioni më perfekt i pushimeve në Greqi është Parga. Është një qytet piktoresk në pjesën perëndimore të vendit me shtëpi shumëngjyrëshe në majë të maleve, peizazh natyror, plazhe ekzotike me ujëra të kristalta dhe gjirin e izoluar që përballet me detin Jon. Parga është vendi i përsosur për të kaluar pushimet me familjen dhe miqtë. Le të eksplorojmë Pargën.

Shpella e Afërditës

Shpella e Afërditës është një vend i mrekullueshëm për të shijuar një shëtitje me varkë në ishuj. Është një det i bukur ideal për not, dhe peizazhi është mahnitës me ujëra të kristalta. Bëni një udhëtim në shpellë, notoni brenda dhe jashtë shpellave dhe shijoni përvojën aventureske. Shpella është një vend i domosdoshëm për t’u vizituar gjatë udhëtimit tuaj në Pargë ose në zonë.

Kalaja Anthoussa në Pargë

Kalaja Anthoussa është një kështjellë e bukur e vendosur në majë të një kodre midis Pargës dhe Agisë. Guvernatori turk i Loaninës, Ali Pasha e ndërtoi kështjellën për të inspektuar zonën, detin dhe kryesisht qytetin e Pargës. Muri i kështjellës mbetet i fortë për shkak të ruajtjes së tij të shkëlqyer dhe dihet se dominon të gjithë rajonin. Historia tregon se banorët e Pargës e përdorën kështjellën si një operacion bazë për t’i rezistuar sulmeve osmane. Do të gjeni dy mure që mbrojnë hyrjen në anën veriore. Periudha e verës është koha më e mirë për të vizituar kështjellën pasi mund të merrni pjesë në ngjarje kulturore që mbahen atje.

Kalaja veneciane e Pargës

Nëse dëshironi të shijoni një pamje të mrekullueshme të Pargës, atëherë duhet të bëni një vizitë në këtë kala. Kalaja veneciane, e vendosur në majë të një kodre, u ndërtua fillimisht në shekullin e 11-të nga banorët e Pargës për të mbrojtur qytetin e tyre nga piratët dhe më vonë u rindërtua në shekullin e 16-të për ta bërë atë një kështjellë të fortë. Kalaja shfaq eksponentë të mëdhenj arkitekturorë dhe disa detaje interesante.