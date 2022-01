Erdhi acari, shenjat e Horoskopit që nuk e durojnë fare të ftohtin

Temperaturat priten të bien shumë në ditët në vijim dhe me rastin e motit të keq që do të godasë vendin tonë, kemi gjetur ato shenja që nuk e duan aspak të ftohtin.

Në fakt, këto shenja të Horoskopit nuk duken mirë në dimër dhe aq më tepër në udhëtimet në dëborë.

Nëse jeni të kënaqur me borën që do të shfaqet dhe po mendoni të shkoni për një udhëtim me miqtë tuaj, sigurohuni që ata të mos i përkasin një prej shenjave të Horoskopit që nuk e duan të ftohtin.

Shenjat e verës janë logjike, nuk e pëlqejnë të ftohtin dhe përgjithësisht nuk e pëlqejnë dimrin.

DASHI

Shprehja “merr një triko” i përshtatet shumë Dashit, pasi është një nga shenjat që nuk i pëlqen të ftohtit. Nëse keni një lidhje me Dashin, mos i tregoni për një udhëtim në dëborë. Sigurisht, për shkak se është “në gjithçka” do t’ju ​​ndjekë, pasi fillimisht të pajiset me rrobat e nevojshme të rehatshme.

DEMI

Demi është një rast i veçantë i shenjës së zodiakut në të ftohtë. Nuk do të dalë në temperatura të ulëta nëse nuk ka veshje shik për borën. Stili është diçka që e karakterizon këtë shenjë dhe do të vishet në stilolaps edhe nëse do të luajë me top bore.

PESHQIT

Peshqit shmangin të ftohtin dhe preferojnë të qëndrojnë në shtëpi ngrohtë. Vështirë se do ta bindni një Peshk të dalë në mot shumë të ftohtë, e lëre më të shkoni në një udhëtim në dëborë./albeu.com/