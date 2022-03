Engjëll apo djall?! E zbulon shenja juaj e horoskopit

Je engjëll apo djall? Përgjigjja është në shenjën tënde të horoskopit:

Dashi- Sipas Astronomisë, Dashi është biri i Marsit. Ndaj të lindurit e kësaj shenje zemërohen lehtë për një pasion, për një ide dhe në çast shndërrohen në djaj, edhe pse mund të kenë zemër të madhe.

Demi- Kjo shenjë e Zodiakut përfaqëson Nënën Tokë, por dominohet nga Venusi. Ndaj Demi është një shenjë engjëllorë, plot sensualitet dhe harmoni.

Binjakët- Edhe kjo shenjë është padyshim një engjëll, e udhëhequr nga Mërkuri. Në këtë shenjë bashkëjetojnë forca pozitive dhe negative. Zgjedhja varet nga dashuria.

Gaforrja- Kjo shenjë është e dominuar nga Hëna, e sigurisht personat e kësaj shenje janë engjëj që përcjellin shumë ndjeshmëri dhe ngrohtësi.

Luani- Personi i kësaj shenje ndihet si Zot, e mbi këtë nuk pranon diskutime.

Virgjëresha- Një engjëll, një person shumë altruist, i përqendruar në punë dhe veçanërisht ndaj familjes.

Peshorja- Edhe në këtë rast kemi të bëjmë me një engjëll. Personat e kësaj shenje përballen me jetën me shumë sharm dhe diplomaci të lindur.

Akrepi- Bëhet fjalë për një shenjë ca djallëzore, të dominuar nga Marsi. Personi që i përket kësaj shenje të horoskopit nuk humb rast për të sulmuar armikun.

Shigjetari- Kjo shenjë është e udhëhequr nga Jupiteri. Edhe pse ka ndjenja fisnike brenda vetes, sërish natyra instiktive është ajo që del fitimtare.

Bricjapi- Kjo shenjë e dominuar nga Saturni ecën me llogari në jetë dhe cilësohet si një shenjë e gatshme për të bërë gjithçka vetëm që të arrijë objektivat.

Ujori- Kemi të bëjmë me një engjëll të udhëhequr nga Urani. Një shenjë shpirtërore dhe pak me “kokën në re”, por e aftë të përballojë jetën me lehtësi dhe gëzim.

Peshqit- Të lindurit e shenjës së Peshqve janë engjëj. Elementi kryesor i kësaj shenje është uji, origjina dhe vazhdimësia e jetës.