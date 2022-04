Emrin po ia dëgjoni për herë të parë, çaji i kësaj bime trajton një problem të përhapur te të gjitha moshat

Bima bar veshi (lat. Sempervivum tectorum) është e mbushur me ujë, përdoret në mjekësinë popullore dhe atë moderne, e kjo e fundit thotë se në lëngun e bimës ka substanca që kanë ndikim pozitiv në sistemin imun, duke e luftuar kancerin.

Përdorimi nga jashtë

Nga shumë veti shëruese që ka kjo bimë, më e njohura është eliminimi i yndyrave shtesë nga veshët. Po ashtu, lëngu nga gjethet e bimës është ilaç për sëmundjet dhe lëndimet e lëkurës, plagët, të djegurat. Lëngu përdoret edhe për heqjen e lythave dhe njollave të diellit.

Permban acide dhe kripra minerale,eshte antibakterial dhe eshte i pasur me polisaharide te cilat e rritin imunitetin.

Gjethet e barveshit mblidhen gjate kohes lulezimit dhe lengu i shtrydhur dhe i fresket nga to perdoret per keto qellime:

Crregullimet nervore,humbja e vetedijes,gjume i pa rahatshem tek femijet.

Lengu i fresket nga gjethet e barveshit perdoret edhe kundra pezmatimit te veshit,nese keni dhimbje veshi i shtrydh disa pika ne vesh.nese veshte jane te mbyllur nga sekrecioni i tyra disa pika i lirojne veshet dhe largohet ushtima nga ta.

Nese vuani nga ithati ne lukth caji nga gjethet e barveshit munde tu ndihmon,mirren dy luge gjelle nga gjethet e thara ose te fresketa dhe 300ml uje i vlojm 15 min pastaj kullohet dhe ne mengjes pihet ne lukth te zbrazet 15o ml,pjesa tjeter e cajit te mbetur duhet pire cdo ore nga nje luge gjelle.