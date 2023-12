Emocione maksimale dhe siguri financiare, këto shenja Horoskopi do të kenë Krishtlindje të mrekullueshme

Një yll ndërthuret me Historinë e Krishtlindjeve në një mënyrë të jashtëzakonshme. Jo vetëm që magjistarët e historisë biblike supozohej se ndoqën një lidhje madhështore midis Jupiterit dhe Saturnit për të gjetur Mesian e porsalindur, por të krishterët e hershëm ndërtuan kalendarin e tyre rreth kësaj periudhe të vitit për shkak të rëndësisë simbolike të solsticit dimëror.

Transitet e këtij dhjetori janë kryesisht pozitive, me Neptunin dhe Jupiterin në rrugën e duhur. Sigurisht që duhet një vëmendje e veçantë, për shkak të retrogradit të Mërkurit nga 13 dhjetori.

Perdja po mbyllet në një vit mjaft kaotik, por javët e fundit po duken mjaft mirë. Katër shenjat e mëposhtme ka të ngjarë të kenë sezonin e festave më luksoze, argëtuese, romantike dhe emocionuese.

Virgjëresha

Jupiteri dhe Urani formojnë një treshe në shenjën tuaj. Ky fat i mirë vazhdon ndërsa sezoni i festave sjell një tjetër tribunë harmonike për Mërkurin në shtëpinë tuaj të pestë të krijimtarisë. Viti që po lëm pas ka qenë produktiv dhe i frytshëm për ju dhe ka shumë mundësi që edhe ju të shijoni finalen e tij. Ngrini shampanjën tuaj dhe bëni dolli për sukseset e shumta që do të vijnë me siguri në 2024.

Akrepi

Afërdita në shtëpinë tuaj të parë ju jep pak më shumë zhurmë këtë sezon festash, kështu që nëse jeni beqar, përgatituni për disa takime, rilidhje dhe flirtim. Në përgjithësi, këtë sezon do t’i përjetoni në maksimum emocionet tuaja, por do ta keni edhe më të lehtë të flisni për to, me Merkurin në shtëpinë tuaj të tretë të komunikimit. Kjo është koha e përkryer për të folur me njerëzit që ju besoni për ëndrrat dhe idetë tuaja sekrete.

Shigjetari

Me Diellin dhe Marsin që ndriçojnë shtëpinë tuaj të parë për pjesën më të madhe të dhjetorit, do të ndiheni veçanërisht impulsiv. Ju prireni t’u thoni po ftesave për pushime dhe aventurave spontane, dhe me Marsin që ju jep shtytjen që ju nevojitet për të lëvizur, do të ndjeni kënaqësinë e sezonit të festave më shumë se kushdo këtë vit. Me Mërkurin në shtëpinë tuaj të dytë të financave, mund të prisni një rritje ose një bonus në punë ose disa para shtesë edhe nga njerëzit e dashur. Do ta mbyllni vitin duke u ndjerë të sigurt financiarisht dhe të emocionuar për atë që do të vijë.

Bricjapi

Ky është sezoni juaj, pasi Dielli së shpejti do të kalojë në shenjën tuaj. Pavarësisht reputacionit tuaj si një “shenjë pa emocione”, ju do të jeni më llafazan se zakonisht këtë vit. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të shprehur mirënjohjen tuaj për të dashurit tuaj dhe për t’u treguar atyre se sa shumë i vlerësoni ata. Fjalët do të rrjedhin më sinqerisht dhe më lehtë këto ditë, kështu që merrni pak kohë për të shkruar kartat e Krishtlindjeve ose për të shkruar planet tuaja për vitin 2024 dhe do të ndiheni edhe më mirë.