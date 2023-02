Elon Musk “mban” premtimin, emëron CEO-n e ri të twitter një qen

Shefi ekzekutiv i “Twitter” (CEO), Elon Musk konfirmoi se deri në fund të këtij viti do të gjejë pasuesin e tij në këtë post të kompanisë.

Në formë shakaje, Musk në “Twitter” publikoi një foto të një qeni, ku e prezanton atë si’; CEO-n e ri të kompanisë.

Në këtë imazh, qeni ka të veshur një bluzë të zezë me mbishkrimin CEO, ndërkohë qëndron i ulur në ambient improvizues zyre. Me doza argëtuese, Musk ka shkruar në përshkrimin e fotos “CEO i ri është i mrekullueshëm”. Më parë Musk është shprehur se deri në fund të këtij viti do arrijë të gjejë drejtorin e ri ekzekutiv të platformës sociale “Twitter”.