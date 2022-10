Eklipsi diellor i tetorit sjell ndryshime të mëdha, si do të ndikojë te secila shenjë Horoskopi

Eklipsi diellor i cili do të ndodhë më 25 Tetor 2022 konsiderohet astrologjikisht një ngjarje e rëndësishme që sjell ndryshime të shumta.

Dielli hyn në shenjën e Akrepit më 23 tetor dhe do të jetë aty deri më 21 nëntor. Kjo periudhë do të jetë shumë e fuqishme dhe do të vini re shumë ndryshime në jetën tuaj. Eklipsi i fundit i vitit ishte eklipsi hënor në shenjën e Akrepit më 15 maj.

Megjithatë, duke qenë se eklipset ndodhin tek Demi dhe Akrepi, do të ketë ndryshime që përfshijnë para, përgjegjësi, xhelozi dhe sekrete tek të gjitha shenjat e zodiakut.

Dashi

Do të shikoni ëndrra që do të mbajnë një mesazh të fuqishëm. Do të jeni shumë të ndjeshëm ndaj ndikimeve dhe do të jeni më të vetëdijshëm për atë që ju rrethon. Nëse keni një intuitë të fortë, ajo mund të arrijë një nivel pothuajse të mbinatyrshëm, ndaj përdorni me mençuri.

Demi

Eklipsi do të aktivizojë fushën sociale të shenjës suaj. Do të ringjallni disa miqësi të vjetra dhe dikush që takoni gjatë eklipsit do të luajë një rol shumë të rëndësishëm në jetën tuaj më vonë. Mund të jetë shpirti juaj binjak. Mundësi të ndryshme do të hapen para jush dhe do të jeni gati t’i shfrytëzoni ato.

Binjakët

Eklipsi do t’i sjellë në krye ambiciet tuaja. E ardhmja juaj do të duket më e ndritshme. Edhe pse nuk do të jetë e lehtë për ju, jeni gati për sfida dhe mund të mbështeteni në instinktet tuaja për t’ju treguar rrugën e duhur.

Gaforrja

Dyer të reja hapen para jush dhe ju hasni në përvoja krejtësisht të reja. Do të bëheni më të vetëdijshëm për atë që dëshironi në të vërtetë dhe do të shihni që nuk e keni përdorur plotësisht potencialin tuaj deri më tani.

Luani

Do të reflektoni në fushën financiare. Do të mendoni për investime të reja dhe kjo është koha ideale për të realizuar planet tuaja në lidhje me rregullimin e hapësirës së jetesës dhe për të ringjallur planin e vjetër të kursimeve. Nëse jeni beqarë, një lidhje e re dashurie është në horizont.

Vigjëresha

Do të krijoni lidhje të forta me njerëzit e tjerë. Do të takoni dikë dhe do të keni ndjenjën se jeni takuar tashmë në një jetë të mëparshme. Do të keni më shumë ndjeshmëri për njerëzit e tjerë dhe nga kjo do të mësoni më shumë për veten dhe ndjenjat tuaja.

Peshorja

Ju keni një shans për të fshirë të gjitha aspektet negative të personalitetit tuaj që nuk pasqyrojnë natyrën tuaj të vërtetë. Hiqni qafe zakonet, marrëdhëniet dhe angazhimet e vjetra nga e kaluara. Do të çojë gjithashtu në uljen e stresit, gjë që do t’ju lehtësojë procesin. Është koha për të realizuar dëshirat tuaja dhe për t’iu përkushtuar kujdesit për shëndetin tuaj.

Akrepi

Potenciali juaj krijues dhe intuita do të shtohen dhe do t’i shijoni ato. Vendimet që merrni gjatë eklipsit do t’ju çojnë një hap më afër vetë-realizimit.

Shigjetari

Ju filloni të shihni se sa shumë ju ka formuar fëmijëria juaj në personin që jeni sot. Ju mund të vini në dyshim bindjet, zakonet dhe opinionet tuaja të vjetra, të cilat janë rezultat i edukimit tuaj. Kur i shihni gjërat realisht, do të bëheni më të vetëdijshëm se kush jeni në të vërtetë dhe do të fitoni besim të ri.

Bricjapi

Disa gjëra të mrekullueshme janë përpara jush dhe do të takoni njerëz të mirë. Përqendrohuni në mbështetjen e miqve tuaj. Komunikimi në të gjitha format, madje edhe përmes rrjeteve sociale, do të shënojë 6 muajt e ardhshëm të jetës suaj. Në këtë periudhë, ju mund të mësoni diçka të re, e cila do të përmirësojë shanset tuaja për të gjetur një punë të re.

Ujori

Paratë do të jenë shqetësimi juaj kryesor dhe do jeni të fokusuar në rritjen e të ardhurave. Shmangni shpenzimet e pamatura dhe mendoni për kursimet. Përdorni dinamizmin tuaj për të gjetur një burim të ri të ardhurash. Sa më shumë burime parash të gjeni, aq më e sigurt do të jetë e ardhmja juaj.

Peshqit

Ky është shansi juaj për të zgjedhur se ku dëshironi të shkoni nga kjo pikë. Intuita juaj e rritur do t’ju lejojë të ndjeni të gjitha pengesat që mund t’ju dalin. Besojini shpirtit tuaj dhe kjo mund t’ju çojë drejt suksesit. Eklipsi do të ketë një efekt të fuqishëm në emocionet tuaja dhe do t’ju japë forcë për të hequr dorë nga disa kufizime, dyshime dhe frikëra të së kaluarës. Do të bëheni më të vetëdijshëm për forcën tuaj të brendshme dhe potencialin e plotë.