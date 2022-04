Edhe i shijshëm edhe i shëndetshëm, mëngjesi që pastron zorrët tuaja dhe normalizon peshën

Ky është një nga mëngjeset më te shëndetshme dhe te shijshme sepse është i pasur me minerale dhe vitamina që përmirësojnë pamjen e lëkurës dhe flokëve, forcojnë trupin dhe normalizojnë metabolizmin. Ky mengjes do të pastrojë zorrën dhe do të eli. minojë kapsllëkun,do të normalizojë peshën tuaj dhe do te dj. ege yndyrnat shtese.

Per pergatitjen e tij do tju duhet:

300 ml kefir (ose kos pa yndyre).

1 lugë çaji fara liri.

2 lugë miell tershere.

Përgatitja e mëngjesit:

Përgatiteni qe ne mbremje dhe konsumojeni te nesermen ne mengjes. Hidhni disa kumbulla të thata ne nje sasi te vogel uji te vluar(100 ml).

Mbulojini dhe lërini ato për rreth 10 minuta.

Ndërkohë vendosni tersheren në një tas, farat e lirit dhe kakaon. Pastaj derdhni kefirin dhe përziejini mirë. Copetoni kumbullat e fryra, vendosini ne blender derisa ti beni ne forme pureje dhe shtojini ato ne perzierje.

Miksojini te gjitha dhe lëreni kete perberje në frigorifer. Merreni atë mengjesin tjeter. Shumë shpejt do të vini re rezultatet.

Ndoshta ditën e parë do të keni nje ndjesi “interesante” në stomakun tuaj , por do të zhduket. Sistemi juaj i tretjes do të fillojë të punojë si një orë