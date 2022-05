E vërteta për sheqerin nuk është aq e keqe sa thuhet

Ju ndoshta e dini tashmë që konsumi i sheqerit është rritur jashtëzakonisht gjatë dy shekujve të fundit. Media thotë se përqindja e marrjes së sheqerit është më e lartë se kurrë, ajo ngrihet në mënyrë të pjerrët dhe në mënyrë të qëndrueshme. Nuk është aq e vështirë të besosh këto fjalë sidomos për ata që kanë pëlqejnë shijet e ëmbla. Sidoqoftë, ndoshta të gjithë ne jemi gabim dhe nuk e dimë për “të vërtetën” e sheqerit?

Burimi më i cituar në shumicën e blogeve, rrjetave sociale dhe burimeve mediatike, me këtë pretendim, është një artikull i botuar në 2007 në The American Journal of Clinical Nutrition. Autori, John Yudkin, adreson të dhënat mbi furnizimin me sheqer për frymë që nga viti 1700. Hulumtimi tregon rritjen dramatike të konsumit të sheqerit duke filluar nga rreth vitit 1850 deri më sot. Një gjë interesante është se këto të dhëna bazohen në furnizimin me sheqer në dy vende të ndryshme që madje ndodhen në dy kontinente të ndryshme – Mbretëri e Bashkuar dhe SHBA. Siç e shihni, ekziston një shans i madh për të keqinterpretuar këto rezultate statistikore pasi të dhënat janë mjaft të deformuara. Është e çuditshme që burimet moderne adresojnë të dhënat statistikore të botuara në 1972, është e qartë se fotografia e konsumit të sheqerit ka ndryshuar në mënyrë drastike për dekadat e fundit.

Sidoqoftë, falë burimeve të besueshme të Mbretërisë së Bashkuar, ne mund t’i rikthejmë të dhënat mbi konsumin e sheqerit dhe të marrim shifrat e sakta. Këto të dhëna bazohen në sondazhin ku njerëzit e vërtetë thonë se çfarë hanë. Duke ndjekur të dhënat e përmendura në këto ditarë të ushqimit, ne mund të shohim një rritje të mirë të konsumit të sheqerit në fund të viteve 1950 dhe një rënie të dukshme në vitet 1970.

Duke analizuar të dhënat statistikore të Mbretërisë së Bashkuar, studimi tregon se ka pasur një rënie prej 13% të konsumit të të gjitha sheqernave (sheqer tryeze, shurup, mjaltë, ëmbëlsira, simite, etj.) Që nga fundi i shekullit 21.

Sot, SHBA konsiderohet të jetë konsumatori më i madh në botë i sheqerit për banor, megjithatë, të dhënat tregojnë se përqindja e konsumit të sheqerit aktualisht është në të njëjtin nivel me nivelet e vitit 1985, duke rënë nga niveli më i lartë në 1999.

Përkundër faktit se konsumi i sheqerit ra gjatë viteve të fundit, përqindja e marrjes së sheqerit është akoma shumë e lartë. Sidoqoftë, statistikat tregojnë lëvizjen pozitive që do të thotë se po shkojmë në rrugën e duhur./albeu.com/