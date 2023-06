E thotë mjekja: Kondicioneri është arsyeja kryesore pse po shtoni peshë në verë

Studimet kërkimore tregojnë një lidhje të qartë midis temperaturave të qëndrueshme të ambientit dhe oreksit. A ka vërtet prova shkencore të lidhjes midis temperaturës dhe oreksit? Sa më e lartë të jetë temperatura, aq më pak oreksi. Pra, duket e qartë se nëse jetojmë dhe hamë në vende me ajër të kondicionuar, do të hamë më shumë dhe do të shëndohemi.

María José Castro, një mjeke e specializuar në të ushqyerit në Universitetin e Valladolidit, thotë:

“Është e qartë se kur hani në temperatura më të ftohta, hani më shumë… Një trup në pushim ka një nivel të caktuar të shpenzimi i energjisë, ajo që ne e quajmë ritmi bazë i energjisë dhe qeniet njerëzore janë homeotermike. Kjo do të thotë se ne jemi në gjendje të rregullojmë metabolizmin tonë për të mbajtur një temperaturë konstante të trupit, pavarësisht nga temperatura e ambientit. Edhe trupi përdor ushqimin për të prodhuar energjinë që e mban atë në një temperaturë konstante”.

Marrëdhënia midis temperaturës dhe oreksit

Kjo lidhje midis temperaturës dhe oreksit është vërtetuar nga shumë studime kërkimore. Që në vitin 1963, një studim duke përdorur minjtë si subjekte testuese tregoi se, kur u ekspozuan ndaj një temperature prej 35° C, minjtë hëngrën vetëm 10% të asaj që konsumuan në 24° C. Në 40 °C, ata ndaluan së ngrëni fare. Por nuk janë vetëm minjtë që hanë më pak kur ambienti i jashtëm është i ngrohtë. Një studim i kryer nga Universiteti i Birmingamit tregoi se për çdo shkallë rritje të temperaturës së ambientit, njerëzit hanin 85.9 kalori më pak se ushqimi që iu dha.

Në fakt nuk ka studime të fokusuara në mënyrë specifike në vërtetimin se ajri i kondicionuar kontribuon në shtimin e peshës. Por ka studime që tregojnë se të jetuarit në mjedise vetëm me luhatje të lehta të temperaturës shkakton shtim në peshë.

Studimi

Një studim i publikuar gjithashtu nga studiues nga Universiteti i Birminghamit zbuloi: “Me miratimin e gjerë të kontrollit të klimës, njerëzit në shoqërinë moderne janë të mbrojtur nga ekstremet e temperaturës dhe kalojnë një sasi në rritje të kohës në një gjendje termikisht të rehatshme ku kërkon energji”. Me fjalë të tjera, për shkak se trupi ynë nuk nxehet ose ftohet aq shumë, ne kemi nevojë për më pak energji për të mbajtur një temperaturë konstante të trupit.

Është një përfundim logjik, nëse hamë të njëjtën sasi, por trupi ynë ka nevojë për më pak ushqim për të prodhuar energji, se ushqimi i tepërt do të kthehet në peshë shtesë. Hulumtimi mbi këtë temë është pjesë e interesit të përgjithshëm shkencor për zbulimin e shkaqeve të epidemisë globale të obezitetit. Ajo që është e qartë është se gjenetika njerëzore nuk ka ndryshuar gjatë kësaj kohe, kështu që shkaqet e obezitetit duhet t’i atribuohen faktorëve mjedisorë.

Shkaqet e obezitetit

Për një kohë të gjatë, të gjithë vunë në dukje dy shkaqe kryesore të obezitetit, të cilat përfshijnë rritjen e konsumit të ushqimit dhe një mënyrë jetese të ulur. Por shumë shkencëtarë besuan se duhet të ketë arsye të tjera, dhe disa prej tyre po vihen në fokus. Reduktimi masiv i përdorimit të duhanit thuhet se ka ndikuar në rritjen e normave të obezitetit. Gjithashtu, konsumi më i lartë i medikamenteve të caktuara, duke përfshirë ilaçet kundër depresionit, kontraceptivët dhe antihistaminet, duket se ka një efekt në obezitetin. Të gjithë këta faktorë plus përdorimi i ajrit të kondicionuar me sa duket na bëjnë më pjellorë.