E pabesueshme, por ngrënia e tortës me çokollatë për mëngjes ju ndihmon të humbni peshë

Ky është një lajm që do të kënaqë të dashuruarit e çokollatës: sipas një studimi të kryer nga Universiteti Tel Aviv (Izrael), përfshirja e çokollatës për një mëngjes të ekuilibruar ju ndihmon të humbni peshë. Thjesht duhet të shmangni tejkalimin e 600 kalorive dhe të balanconi marrjen e proteinave dhe karbohidrateve.

Sipas studiuesve, metabolizmi ynë është më aktiv në mëngjes dhe trupi është në gjendje të djeg kalori. Duke vepruar kështu shmang edhe dëshirën për të konsumuar ushqime të ëmbla më vonë.

Përafërsisht 200 njerëz mbipeshë iu nënshtruan vëzhgimit për të kryer studimin. 100 prej tyre iu dha një dietë me karbon të ulët dhe një mëngjes me 300 kalori. 100 të tjerëve iu ofrua një mëngjes me 600 kalori, me proteina dhe karbohidrate të ekuilibruar dhe një copë tortë me çokollatë.

Studiuesit kanë treguar se shtimi i ëmbëlsirave për mëngjes, i ndihmon njerëzit qa të humbin peshë më shpejt. Një copë tortë me çokollatë për mëngjes gjithashtu jep energji falë acideve stearike dhe palmitike (të ngopura) dhe acidit oleik (të pangopur), të cilat ju ndihmojnë të humbni peshë dhe të mbusheni me energji pa rrezikun e akumulimit të kolesterolit.

Çdo organizëm është i ndryshëm, kjo është arsyeja pse ne sugjerojmë të këshilloheni me një nutricionist para se të filloni ndonjë dietë.