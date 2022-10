Dyshoni te partneri tuaj? Shenja e tij e Horoskopit ju tregon veprimin e secilit kur fsheh diçka

Nëse nuk i besoni partnerit tuaj dhe mendoni se ai nuk është besnik ndaj jush, ndoshta karakteristikat e shenjës së tij të zodiakut mund t’ju ndihmojnë të kuptoni nëse ka dikë tjetër apo është thjesht paranojë.

Dashi: Ndalon së shfaquri dashuri fizike

Këta persona janë të guximshëm dhe më pasionantët. Një Dash do t’ju trajtojë sikur të jeni i vetmi person në botë. Kjo shenjë shumë e ndezshme e do seksin dhe gjithçka që lidhet me të. Pra, nëse vëreni se po merrni më pak puthje lamtumire në mëngjes ose përqafim në darkë, mund të jetë shenjë se ka dikë tjetër.

Demi: Nuk kërkojnë këshilla dhe mendimin tuaj

Demi është i vështirë për t’u deshifruar në fillim, por sapo t’ju njohin më mirë, ata priren të hapen. Kur kjo shenjë kokëfortë gjen një partner me të cilin dëshiron të jetë për një kohë të gjatë, ai do të kërkojë këshillën dhe mendimin tuaj për pothuajse çdo gjë. Demi dëshiron një partner, mendimin e të cilit e vlerëson, kështu që nëse papritur ndiheni sikur ka gjithçka nën kontroll pa ndihmën tuaj, mund të jetë koha për t’u shqetësuar.

Binjakët: E fshehin telefonin

Të shoqërueshëm, kjo shenjë argëtuese zgjeron vazhdimisht grupet e miqve dhe interesat e tyre. Kur e gjeni veten në një lidhje me një Binjak, ata janë një libër i hapur dhe duan të ndajnë gjithçka që mendojnë me partnerin e tyre. Megjithatë, nëse vëreni se partneri juaj është bërë papritmas shumë i fshehtë dhe fsheh telefonin e tij, mund të ketë arsye për shqetësim.

Gaforrja: Do të kenë qëndrim mbrojtës dhe do të refuzojë çdo gjë që nuk u përshtatet

Takimi me një Gaforre është si takimi me mikun tuaj më të mirë. Këta njerëz të butë dhe të kujdesshëm njihen për durimin e tyre, gjë që i bën ata partnerë të shkëlqyer. Nga njëra anë, është veçanërisht e lehtë të dish kur ata janë të interesuar për ty. Nga ana tjetër, mund të jetë befasuese kur ata fillojnë të tregojnë shenja mbrojtjeje. Nëse partneri juaj normalisht i ngrohtë dhe i dashur papritmas bëhet i ftohtë apo edhe shpërfillës, ai mund të jetë i lodhur nga gjithçka.

Luani: Ata bëjnë më shumë përpjekje për pamjen e tyre

Takimi me një Luan nuk është për ata që janë të dobët. Megjithatë, pavarësisht gjithë kësaj, ata janë partnerë shumë besnikë. Kur një Luan ju do, ai t’ju bëjë të ndiheni sikur jeni qendra e universit. Megjithatë, nëse ndihet i pavlerësuar, Luani krenar mund të endet në krahët e dikujt tjetër. Ndoshta duhet të shqetësoheni nëse vini re se ata po dalin më shumë se zakonisht dhe po bëjnë më shumë përpjekje për pamjen e tyre.

Virgjëresha: Ata ndryshojnë papritur orarin e tyre

Virgjëreshat janë praktike në qasjen e tyre ndaj dashurisë dhe shumë të parashikueshme. Ajo që e bën një marrëdhënie me një Virgjëreshë kaq të këndshme është se ju e dini gjithmonë se çfarë të prisni. Ata priren t’u përmbahen të njëjtave zakoneve dhe orari ditor. Pra, nëse partneri juaj Virgjëresha nuk është papritur aty ku thotë se do të jetë ose ka një ndryshim të pashpjegueshëm në orarin e tij, ka një shans që ai mund të kërkojë të ndryshojë gjërat.

Peshorja: Janë shumë kritikë ndaj marrëdhënies suaj

Peshorja është shenja e marrëdhënieve. Si një shenjë e ndershme dhe e ekuilibruar e zodiakut, ata dinë t’i bëjnë njerëzit të ndihen të veçantë. Ata gjithmonë duket se dinë gjënë e duhur për të thënë, kjo është arsyeja pse ata janë disa nga partnerët më të mirë afatgjatë të të gjitha shenjave. Prandaj, nëse e gjeni të dashurin tuaj të Peshores duke ju kritikuar, duke ju marrë në pyetje, ai mund të jetë duke u përpjekur të justifikojë sjelljen e tij.

Akrepi: Ata nuk ju tregojnë më në detaje

Akrepat janë joshësit misterioz të Zodiakut, gjë që mund t’i bëjë ata frikësues në fillim. Edhe pse energjia e shenjës së ujit u jep atyre një anë të thellë emocionale, duhet shumë besim për t’u hapur me dikë. Megjithatë, pasi të jenë në një lidhje, mund të prisni që Akrepat të hapen shpejt me ju. Por nëse befas ndiheni sikur nuk jeni në kontakt me gjithçka që po ndodh në jetën e tyre, ata mund të mos ju tregojnë të gjithë historinë.

Shigjetari: Ata ndalojnë së postuari fotot tuaja

Shigjetarët janë argëtues, të lumtur dhe spontan. Dhe kur kjo shenjë zjarri gjen një partner që ndan pasionet e tyre, mund të jetë aventura më e madhe nga të gjitha. Kur një Shigjetar është i dashuruar, është e pritshme që ata të ndajnë një sërë fotosh me momente të përbashkëta në rrjetet sociale. Megjithatë, nëse ndalojnë së postuari foto, mund të duan të fshehin atë që po bëjnë.

Bricjapi: Refuzojnë blerjet më të mëdha të përbashkëta

Bricjapët janë të ngadaltë për të hyrë në një marrëdhënie afatgjatë. Për këtë shenjë praktike, dashuria është një investim në të ardhmen si çdo gjë tjetër. Kur jeni në një lidhje me një Bricjap, ata do t’ju japin gjithçka në botë, pavarësisht kostos. Megjithatë, nëse ata duket se po hezitojnë për ndonjë blerje të përbashkët të madhe që keni diskutuar tashmë – kushtojini vëmendje. Ata mund të duan të bashkojnë pasuritë e tyre me dikë tjetër.

Ujori: Ai do të preferonte të kalonte kohë me miqtë

Ujori është një shenjë miqësie. Pasi të fitoni zemrën e tyre, ata do t’ju prezantojnë shpejt me miqtë e tyre. Ju mund të prisni që një marrëdhënie romantike me një Ujor të duket sikur po dilni me mikun tuaj më të mirë. Por nëse ata fillojnë të dalin vetëm ose të kalojnë kohë me miqtë pa ju, ka mundësi që të mos jenë më të interesuar për ju.

Peshqit: Ka një distancë emocionale

Peshqit janë ëndërrimtarët më të mëdhenj të Zodiakut, dhe dashuria është zakonisht ajo për të cilën ata fantazojnë më shumë. Të ëmbël, të ndjeshëm dhe emocionalë, ata nuk kanë frikë të hapin zemrën dhe të ndajnë mendimet e tyre më intime me partnerin. Nëse papritur u mungon ngrohtësia e zakonshme dhe hapja emocionale, mund të jetë koha për t’u shqetësuar.