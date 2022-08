Dysheku është mjedisi perfekt për bakteret, nëse bëni këtë veprim me sodë buke do të befasoheni (VIDEO)

Na vjen keq që ju zhgënjej, por dysheku që përdorni çdo ditë është mjedisi perfekt për grumbullimin e papastërtive dhe baktereve.

Ndërrimi i çarçafëve nuk mjafton për një pastrim të duhur, pasi pluhuri, papastërtitë, djersa dhe lëngjet e tjera trupore kalojnë nëpër çarçafë dhe përfundojnë në dyshek.

Megjithatë, ne do t’ju tregojmë një video që do të zbulojë një mënyrë të thjeshtë për t’i zhdukur ato!

Besoni apo jo, gjithçka që ju nevojitet për të pastruar dyshekun tuaj është pak sodë buke, pasi është jashtëzakonisht efektive në vrasjen e baktereve.

Fshijeni dyshekun tërësisht dhe më pas spërkatni sodë buke në të gjithë sipërfaqen. Soda e bukës do ta dezinfektojë atë në mënyrë efektive dhe pastrimi me fshesë me korrent do të thithë pluhurin e grumbulluar. Pas pak, shtoni ndonjë vaj esencial në ujë dhe spërkatni dyshekun, për t’i dhënë një erë të këndshme!

Shikoni videon më poshtë: