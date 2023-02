Dy shenjat e Horoskopit që do të rikthehen me ish-in në fund të shkurtit

Shkurti mund të jetë dita e të dashuruarve, por për fat të keq jo të gjithë janë të dashuruar ose akoma më keq ka disa që janë të ndarë dhe shumë të lënduar dhe do të donin sa çdo gjë të rilidheshin me ish-partnerin e tyre!

Nëse i përkisni kategorisë së dytë, lexoni më poshtë se cilat janë dy shenjat e horoskopit me shumë fat që kanë shumë shanse, sipas yjeve, deri në fund të muajit të rikthehen sërish me ish-in:

Virgjëresha

Nëse ju është thyer zemra nga një ndarje e fundit, kemi një lajm shumë të mirë dhe inkurajues për ju! Muaji mund të mos ketë nisur shumë mirë për ju dhe çështjet personale mund të mos kenë dalë ashtu siç prisnit, por mbani mend se shkurti nuk ka mbaruar ende dhe gjithçka ka gjasa të ndryshojë dhe të përmirësohet. Kështu sipas parashikimeve të yjeve, ju jeni në dy shenjat e horoskopit që këto ditë favorizojnë një rilidhje me të parën!

Konkretisht, nëse i përkisni dhjetëditëshit të parë apo të dytë të shenjës së horoskopit, atëherë duhet t’ju bëjmë me dije se kjo periudhë është e duhura nëse po mendoni t’i gjeni sërish me personin që jeni divorcuar por ende jeni duke menduar! Nëse nuk e keni kapërcyer ende lidhjen që përfundoi dhe mendoni se cikli i saj nuk është mbyllur, yjet ju nxisin të komunikoni me ish-in tuaj sepse ka shumë mundësi për t’i gjetur sërish.

Peshqit

Sado qesharake t’ju duket bazuar në situatën aktuale, shkurti është një muaj me fat për të gjithë Peshqit dhe veçanërisht për ata që kanë lindur në dekadën e tretë! Fillimi mund të ketë pasur shumë arsye për të qenë në ankth dhe i frustruar apo për të qenë i lodhur mendërisht për shkak të çështjeve personale, por nga data 16 e muajit e në vazhdim klima ndryshon. Nga mesi i shkurtit, konkretisht shenja juaj e horoskopit ndikohet pozitivisht dhe këtë ia detyroni planetit Jupiter i cili ju vë sërish në qendër të vëmendjes dhe ju jep mundësi në fusha të ndryshme dhe një prej tyre është ai erotik.

Beqarët mund të presin që shumë njohje të reja dhe një dashuri e papritur t’u trokasë në derë ndërsa të divorcuar kanë një shans të lartë për t’u rilidhur me ish-in, nëse sigurisht që duan. Nga data 20 e muajit e në vazhdim ndiheni të zhbllokuar, mendoni qartë dhe njihni gabimet që keni bërë dhe jeni gati të ktheheni dhe të kërkoni një shans të dytë të vendosur! Komunikimi me ish-partnerin është i favorshëm, ndaj do t’ju thonim të mos e mendoni më, hidhni hapin e parë sepse ndoshta do t’ju dalë!