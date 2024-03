Dy shenja të horoskopit që do të jenë plot shpresë dhe ëndrra, sot

Deri në orët e vona të natës, Hëna do të jetë në Akrep, por shpirtrat do të jenë më të qetë që nga agimi, për shkak të tribunës së saj me Venusin te Peshqit, e cila do të ketë një efekt qetësues. Dita do të fillojë plot optimizëm, shpresë dhe ëndrra për të ardhmen e afërt.

Ne do të qëndrojmë në këtë drejtim deri në pasdite, pasi formon edhe një treshe me Neptunin tek Peshqit, i cili do të na zbusë dhe do të na shkaktojë ndjenja dhembshurie dhe mirëkuptimi, duke na bërë në të njëjtën kohë më intuitiv.

Dy shenjat që do të kenë një imagjinatë aktive dhe do të “dëgjojnë” zemrën e tyre, janë Akrepat dhe Peshqit, pasi Hëna “godet” përkatësisht shtëpitë e tyre diellore 1 dhe 9 dhe jo vetëm që nuk do humbasin, por do të dalin fitimtarë, në çështje personale apo romantike. Pra, nëse mendojnë se diçka nuk është në rregull, do të ishte mirë të mos këmbëngulin, sepse sinjalet që “kapin” por nuk i shohin janë shumë të rëndësishme.