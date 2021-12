Dy doza janë të pamjaftueshme për të parandaluar infektimin me Omicron?!

Dy doza vaksine nuk janë të mjaftueshme për të parandaluar infektimin me “Omicron”, sipas shkencëtarëve britanikë. Analiza e të dhënave të hershme për rastet e mutacioneve “Omicron” dhe “Delta” në vend, tregoi se vaksinat janë më pak efektive në parandalimin e variantit të ri, sipas BBC.

Megjithatë, një dozë e tretë rrit ndjeshëm mbrojtjen me 75%. Megjithatë, Agjencia e Sigurimeve Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar (UKHSA) theksoi se vaksinat vazhdojnë të ofrojnë mbrojtje të fortë kundër rasteve të rënda që kërkojnë shtrimin në spital.

Studiuesit morën në shqyrtim të dhënat nga 581 raste që ishin të infektuar me Omicron. Megjithatë, doza e tretë rriti mbrojtjen kundër Omicron 70% në 75%.

UKHSA vlerëson se më shumë se gjysma e të gjitha rasteve në Britani nga mesi i dhjetorit do të jenë të infektuar me Omicron dhe se nëse kjo normë vazhdon pa u ulur, do të ketë më shumë se një milion raste deri në fund të muajit.