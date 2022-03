Duhet t’i kushtoni shumë rëndësi, nga drithërat te mishi, sa kohë merr secili ushqim të tretet

Ju ndoshta keni vënë re se pasi keni ngrënë disa ushqime, ndiheni të ngopur për orë të tëra, dhe pas të tjerave, 20 minuta më vonë jeni të uritur. Gjithçka ka të bëjë me kohën e tretjes së disa ushqimeve.

Shumica e ushqimeve që hamë shpesh së bashku kanë kohë të ndryshme tretjeje. Kombinime të tilla mund të çojnë në probleme në traktin gastrointestinal te disa njerëz.

Kur shohim dhe nuhasim ushqimin, prodhohet pështymë shtesë që përmban fermentet që nisin procesin e tretjes. Kur ushqimi futet në stomak, përzihet me fermentet dhe lëngun e stomakut. Si rezultat, kjo përzierje ujore kalon nëpër zorrën e hollë. Muret e saj thithin lëndët ushqyese dhe ujin e nevojshëm. Pas kësaj, i gjithë ushqimi i papërdorur futet në zorrën e trashë dhe largohet nga trupi në mënyrë natyrale.

Koha e tretjes ndryshon nga personi në person. Duhen diku nga 6 deri në 8 orë që ushqimi të kalojë përmes stomakut dhe zorrës së hollë. Dhe më pas futet në zorrën e trashë për tretje të mëtejshme dhe më shumë përthithje uji përpara se të largohet nga trupi. Duhen rreth 36 orë për të udhëtuar nëpër të gjithë zorrën e trashë.

Pra, duhen nga 2 deri në 5 ditë që ushqimi të largohet nga trupi pasi është ngrënë.

Sa kohë qëndrojnë ushqimet në stomak

Vaktet e ndryshme kërkojnë kohë të ndryshme për të qëndruar në stomak dhe për të hyrë në zorrë. Duhet ta keni parasysh për të shmangur problemet.

Nuk ka kohë të saktë për ushqime të caktuara. Është individual për të gjithë dhe përcaktohet nga:

Lloji i trupit

Metabolizmi

Gjendja shëndetësore

Mosha

Aktiviteti fizik

Mënyra e jetesës

Nivelet e stresit

Por ka kohë mesatare të tretjes për ushqime të ndryshme.

Lëngjet

Uji nuk ka nevojë për tretje. Kur pini ujë me stomakun bosh, e lini të shkojë drejt e në zorrë. Uji që pini gjatë ose pas vaktit do të përthithet vetëm 45-120 minuta më vonë.

Lëngjet dhe lëngjet e mishit nuk përmbajnë fibra, prandaj kalojnë në stomak shumë shpejt, në vetëm 15-20 minuta.

Smoothies janë pije të bëra nga fruta, perime dhe majdanoz me fibra. Ato i japin trupit më shumë energji dhe i duhen rreth 20-30 minuta për t’u tretur, shkruan Shkolla e Jetes.

Frutat dhe manaferrat

Shalqiri tretet në 20 minuta.

Pjepri futet në zorrë në 30 minuta.

Portokallet, grejpfruti rrushi dhe bananet duhen 30 minuta për t’u tretur.

Mollët, kivi, dardha, qershitë, kumbullat dhe shumica e frutave dhe manave të tjera largohen nga stomaku në 40 minuta.

Për të shmangur problemet e tretjes, është më mirë të hani manaferrat dhe frutat me kohë të ngjashme tretjeje. Shalqiri kalon nëpër stomak shumë shpejt, kështu që është më mirë ta hani atë veçmas nga çdo gjë tjetër.

Perimet

Sallata e freskët, kastravecat, domatet, selino, specat e kuq dhe jeshil dhe perimet e tjera treten në 30-40 minuta.

Perimet e ziera, si lakra, spinaqi, brokoli, lulelakra, bishtajat, karotat, panxhari dhe të tjera zgjasin 40-50 minuta.

Gjethet e lisit, kungulli, misri, patatet, patatet e ëmbla, ëmbëlsirat dhe gështenjat treten për 1 orë.

Drithërat

Orizi kaf, meli, hikërrori, mielli i misrit dhe tërshëra treten në 90 minuta.

Buka zgjat 3 orë.

Orizi i thjeshtë dhe makaronat janë karbohidrate të thjeshta, kështu që largohen nga trupi në 30-60 minuta.

Bizele/fasule

Thjerrëzat, qiqrat, bizelet, bizelet dhe fasulet kanë nevojë për 1,5 orë.

Soja ka nevojë për pak më shumë kohë – 2 orë.

Farërat dhe arrat

Luledielli, kungulli dhe farat e susamit duhen 2 orë.

Bajamet, fibrat, kikirikët (të papërpunuar), shqemet, arrat braziliane dhe arra zgjasin 2,5 deri në 3 orë.

Produktet e qumështit

Ushqimet me pak yndyrë treten mjaft shpejt. Për shembull, qumështi i skremuar ose rikota i duhen vetëm 1,5 orë.

Gjiza me qumësht të plotë tretet në 2 orë.

Djathi i fortë me qumësht të plotë kërkon 5 orë.

Vezët

Stomaku mund t’i tresë vezët mjaft shpejt. Një vezë e plotë merr vetëm 45 minuta. Të bardhat përmbajnë më pak yndyrë dhe kërkojnë më pak kohë se e verdha.

Vezët treten më lehtë se ushqimet e tjera të pasura me proteina, si mishi dhe fasulet.

Mish

Mishi i derrit qëndron më gjatë në stomak. Duhen 4.5 deri në 5 orë për t’u tretur.

Qengji dhe viçi treten më shpejt, në rreth 3-4 orë.

Shpendët

Pula pa lëkurë merr 90-120 minuta.

Gjeli i detit largohet nga stomaku pak më vonë – pas 120-135 minutash.

Peshku

Merluci dhe kërpudha treten në vetëm 30 minuta.

Peshqit më të yndyrshëm, si salmoni, trofta dhe harenga, marrin më shumë kohë, rreth 45-60 minuta.