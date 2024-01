Duhet të lani vetëm 3 pjesë të trupit! Ja pse…

Një dush në mëngjes shërben si një mënyrë për t’u freskuar dhe nisur ditën, ndërsa disa të tjerët zgjedhin darkën. Megjithatë, shkenca nuk pajtohet me këtë praktikë. Në fakt, dermatologia Sandy Skotnicki rekomandon të bëni dush më rregullisht dhe të lani vetëm 3 pjesë të trupit. Kjo pasi dushi shumë i shpeshtë mund t’i bëjë lëkurës tuaj më shumë dëm sesa mirë. Për shembull, mund të thajë lëkurën tuaj, veçanërisht nëse përdorni një sapun. Për më tepër, ju mund të largoni vajrat, lipidet dhe bakteret e rëndësishme që ndihmojnë lëkurën tuaj t’i rezistojë inflamacionit.

Sipas Chris dushi çdo ditë është i keq për ju, pasi pastron bakteret miqësore që jetojnë në lëkurë. Për më tepër, dushi i përditshëm nuk është vetëm i dëmshëm për lëkurën, por edhe për flokët. Dr. Angela Lamb beson se larja e tepërt me shampo mund t’i thajë flokët dhe t’ua zbehë ngjyrën. Prandaj, shumë dermatologë rekomandojnë dush 2 deri në 3 herë në javë.

Duhet të keni prioritet sqetullat!

Larja e trupit nga koka te këmbët me ujë dhe sapun mund të shkaktojë probleme me lëkurën. Megjithatë, është thelbësore të ruhet higjiena e plotë në zonën e nënsqetullave. Sandy Skotnicki rekomandon një rutinë dushi me 3 hapa që përfshin larjen e sqetullave në vend që të bëni dush çdo ditë për të shmangur probleme si ekzema.

Duhet t’i jepni përparësi ijëve!

Një tjetër e keqe e pastrimit të gjithë trupit tuaj çdo ditë mund të jenë problemet e shkaktuara nga dushi me ujë që përmban kripë dhe kimikate si klor, fluor dhe pesticide. Prandaj, pastrimi i zonës së ijeve dhe 2 pjesëve të tjera të trupit mund të mjaftojë. Ijët, si sqetullat, janë më të prirur ndaj qimeve të rrënjosura dhe rritjes së kërpudhave. Për të shmangur infeksionin, duhet ta lani çdo ditë këtë pjesë private të trupit.

Duhet t’i jepni përparësi këmbëve!

Larja e këmbëve është një pjesë e rëndësishme e rutinës së dushit me 3 hapa të rekomanduar nga dermatologu, pasi këmbët tuaja grumbullojnë papastërti nëse jeni zbathur dhe grumbullojnë lagështi që rrit bakteret nëse vishni çorape ose këpucë.

E keni provuar ndonjëherë metodën e dushit me 3 pjesë të trupit? A do ta konsideronit ndonjëherë?