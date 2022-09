Duhet apo nuk duhet të konsumojmë fruta pas një vakti?

Sa i përket frutave, ekziston besimi se nuk është mirë t’i hani ato në fund të një vakti. Kjo për shkak se, sipas disa besimeve, do të jepte ndjenja të fryrjes dhe ngopjes dhe do ta bënte humbjen e peshës më të vështirë.

Në të vërtetë, sipas ekspertëve të mjekësisë thuhet se disa substanca të pranishme në fruta, siç janë fibrat dhe oligosakaridet, mund të shkaktojnë një transit më të ngadalësuar të ushqimit përmes traktit gastrointestinal, si dhe një akumulim të gazit për shkak të proceseve të fermentimit.

Megjithatë, theksohet se fenomenet e këtij lloji ndodhin mbi të gjitha tek ata që kanë një ndjeshmëri të lartë të zorrëve. Për shembull, ata që vuajnë nga ulcera, meteteorizmi ose sindromi i zorrëve të irrituara.

Me përjashtim të këtyre situatave të veçanta, nuk ka asnjë kundërindikacion në konsumimin e frutave pas një vakti. Në veçanti, sheqernat që përmbahen në frut lëshohen më ngadalë nëse konsumohen në fund të një vakti se sa kur hahen me stomak bosh. Aciditeti i frutave dhe vitamina C lehtëson absorbimin e hekurit që gjendet në perime.

Substancat antioksiduese të pranishme në fruta mbrojnë ushqimin nga dëmtimet oksiduese. Së fundmi, shija e thartë e frutave është e rëndësishme sepse i jep trupit sinjalin se vakti ka mbaruar. Top Albania Radio shkruan se studime të shumta kanë treguar se konsumimi i të paktën 5 racioneve të frutave dhe perimeve në ditë është i lidhur me një rrezik më të ulët të zhvillimit të sëmundjeve të rënda, si sulmi në zemër, hipertensioni dhe kanceri i zorrës së trashë.

Në jetën tonë të përditshme, mund të jemi mësuar që të lajmë vetëm ushqimet që kanë lëkurë të ngrënshme. Por, me siguri do të habiteni nga fakti se disa ushqime, pavarësisht se kanë një lëkurë jo të ngrënshme, duhet të lahen para konsumimit. Pavarësisht se mund t’i qëroni disa fruta dhe perime, gjatë këtij procesi, bakteret nga lëvozhga bien në kontakt me lëkurën dhe kalojnë në pjesën që keni qëruar.