Doni të përgatisni akullore në shtëpi? Kjo është receta më e thjeshtë, për 5 minuta

Përgatitet për pesë minuta dhe është shumë e mirë. Nuk ngrin kurrë në sajë të likerit (me alkool) që përmban, prandaj nëse nuk keni liker në shtëpi, më mirë mos e bëni. Nxirreni nga frigoriferi dhe konsumojeni menjëherë, sepse shkrin shumë shpejt.

Përbërësit

● 1 kuti qumësht “Panda” (400g)

● 500ml panë e ftohtë nga frigoriferi

●1 bustinë vanilje

● 2 lugë gjelle liker “Vov” ose “Marsala” ose “Limoncello” ose çfarë ju ndodhet në shtëpi, sepse akullorja ka shije vanilje dhe pranon çdo lloj likeri.

Përgatitja:

Rrahim panën me rrahësin elektrik derisa të bëhet si shkumë jo shumë e ngrirë. Shtojmë qumështin “Panda” pak nga pak, të cilin e kemi përzier më parë në një tas me likerin. I përziejmë me kujdes me spatul duke bërë lëvizje nga poshtë lart.

Masën e hedhim në një kuti me kapak që duron temperaturën e ngrirjes. (Unë përdor kutitë që kam blerë më parë me akullore.) Akulloren e lëmë në ngrirje për 7-8 orë. E shërbejmë sipas dëshirës; me reçel, copa frutash të freskëta e të tjera.