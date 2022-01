Doni të keni trupin e Kate Middleton, kjo është dieta që ajo ndjek

Kate Middleton, në çdo dalje publike, vjedh vëmendjen dhe bëhet objekt diskutimi për elegancën që e karakterizon edhe pse nënë e tre fëmijëve. Por, si ka kaq trup të bukur Kate? Për këtë ajo ndjek nje dietë të cilën albeu.com do t’jua tregojë më poshtë.

Kate Middleton zakonisht e nis ditën e saj me një smoothie, i cili e mbush me energji. Smoothie-i i saj i preferuar është plot me antioksidantë, fibra dhe vitamina, pasi është bërë nga lakra, spinaqi, spirulina, boronica, koriandër dhe matcha.

Nëse dëshiron të hajë diçka në formë solide, do të zgjedhë tërshërën. Tërshëra me qull është ideale për humbje peshe dhe ka shumë përfitime të tjera shëndetësore nga përmirësimi i sheqerit në gjak deri te rregullimi i oreksit.

Po për drekën e saj? Edhe pse nuk është vegjetariane, për drekë ha më shumë vakte pa mish.

Kate Middleton është një adhuruese e sushit dhe ndonjëherë ha peshk të papërpunuar për drekë. Sipas Daily Mail, Kate Middleton shpesh zgjedh një sallatë të përzemërt për drekë që përfshin manaferrat goji dhe perime të tjera, së bashku me pulën ose peshkun.

Darka e Kate zakonisht përbëhet nga makarona ose mish dhe peshk i pjekur në skarë. Pula e pjekur është e preferuara e saj, por ajo shpesh e gatuan atë për Princin William.

Kur bëhet fjalë për ushqimet e saj, Kate Middleton i pëlqen frutat dhe perimet e papërpunuara dhe i preferon ato si ushqime mes vakteve të saj.

Manaferrat goji janë në krye të listës së opsioneve dhe sipas ekspertëve ka pak kalori dhe i përket kategorisë së superushqimeve. Ato janë ideale për sistemin imunitar, një burim i shkëlqyer i antioksidantëve dhe thuhet se kanë veti kundër plakjes./albeu.com