Doni të bëheni milioner, 5 gjërat nga të cilat duhet të hiqni dorë

Sipas milionerit të “vetë-bërë” Steve Siebold, pothuajse çdokush ka atë që duhet për t’u bërë milioner. “Ashtu si shumica e gjërave në jetë, të bëhesh i mirë në tërheqjen e parave nuk ndryshon nga të bëhesh i mirë në çdo gjë tjetër, qoftë të jesh lojtar golfi nën nivelin e duhur, të humbësh peshë apo të zotërosh një gjuhë të dytë”, shkruan ai në “ Si mendojnë njerëzit e pasur ”.

Këtu janë 5 gjëra nga të cilat njerëzit e pasur kanë hequr dorë:

1.Të menduarit pa vizion. Mos kini frikë të mendoni shumë, thotë Siebold. Filloni të mendoni, si të pasurit: “Nëse jo ju, atëherë kush?”

2. Duke i kushtuar shumë rëndësi kursimit. Ndërsa njerëzit e pasur vlerësojnë rëndësinë e kursimit dhe investimit, ata gjithashtu e kuptojnë se çelësi për t’u pasuruar me të vërtetë është të përqendroheni te fitimi.

3. Paga e qëndrueshme. Njerëzit mesatarë zgjedhin të paguhen bazuar në një pagë të qëndrueshme ose tarifë për orë, thotë Siebold. Ndërkohë, njerëzit e pasur zgjedhin të paguhen në bazë të rezultateve dhe zakonisht janë të vetëpunësuar.

4. Afate fleksibël. Paratë nuk shfaqen thjesht. Nëse doni të ndërtoni pasuri, duhet të keni një qëllim të qartë, plan specifik dhe afate të vështira.

5. Argëtim. Të pasurit ” më mirë do të shkolloheshin sesa të argëtoheshin”, shkruan Siebold. Ata e vlerësojnë fuqinë e të mësuarit shumë kohë pasi të ketë mbaruar universiteti ose ndonjë arsimim formal, shpjegon ai: “Ecni në shtëpinë e një personi të pasur dhe një nga gjërat e para që do të shihni është një bibliotekë e gjerë me libra që ata kanë përdorur për të edukuar veten.