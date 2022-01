Doni që jeta juaj të ketë kuptim? Duhet patjetër t’i bëni këto 10 gjëra

Sipas disa përllogaritjeve të bëra nga shkencëtarët, një person që jeton mesatarisht 75 vjet, kryesisht punon, fle dhe qëndron i bllokuar në lëvizje, ndërsa kalon shumë mirë vetëm 130 ditë në jetë.

Për këtë arsye, ata sugjerojnë 10 gjëra që duhet të bëjmë në jetën tonë për t’i bërë këto 130 ditë edhe më të lumtura dhe më kuptimplote:

1. Udhëtoni sa më shumë që të mundeni: Çdo destinacion do të ketë diçka ndryshe për të ofruar. Gjithashtu mos hezitoni të udhëtoni vetëm. Një udhëtar i vetmuar e përjeton rrugën ndryshe dhe bën më shumë njohje sesa dikush që është i shoqëruar. Së fundi, zgjidhni destinacione me imagjinatë.

2. Provoni një sport ekstrem si për shembull hedhje me parashutë. Do të luftoni frikën tuaj, do të fitoni një përvojë unike dhe do të ndjeni se çfarë do të thotë adrenalinë.

3. Analizoni ADN-në tuaj dhe gjeni origjinën tuaj, rrugën e brezit tuaj, nga sa vende mund të kenë ardhur paraardhësit tuaj dhe zbuloni të afërm të mundshëm që nuk i njihni. Tani si proces është i përballueshëm, i lehtë, i shpejtë dhe efikas. Rezultatet mund t’ju befasojnë dhe të ndikojnë pozitivisht në pikëpamjen tuaj për veten dhe njerëzit e tjerë.

4. Hani në një restorant me yje Michelin. Shija jonë mund të ketë nevojë për trajnim dhe ne duhet të vlerësojmë ngadalë cilësinë e ushqimit që hamë, por nëse nuk e keni këtë humor në jetën tuaj, pra të investoni gradualisht në ushqim të mirë, të paktën kalojeni dhe provoni diçka shumë më të kënaqshme.

5. Bëhuni dhurues organesh që pas vdekjes tuaj të shpëtohen njerëzit në nevojë, ndërsa për sa kohë jetoni bëhuni dhurues vullnetar gjaku, ose dhurues i palcës kockore. Do të habiteni se sa mirë do të jetë për shpirtin tuaj t’u ofroni jetë njerëzve të tjerë, kjo është gjëja më e paçmueshme.

6. Gjeni një person më të ri për të mentoruar: mund të jetë një koleg që bën praktikë në shkollë ose një nga mbesat tuaja. Duke u konsultuar me një person që është më i ri se ju, do të shihni se si është të bëhesh model në jetë dhe do të jeni të lumtur t’u përgjigjeni pyetjeve, të zgjidhni pyetje, të frymëzoni dhe udhëzoni.

7. Blini diçka që dëshironi vërtet edhe nëse është shumë e shtrenjtë për portofolin tuaj. Mund të jetë një makinë, një orë, një motoçikletë ose një telefon. Mos merrni parasysh sa kushton, por sa shumë e dëshironi. Jeta është e shkurtër, merrni atë dhe përpiquni ta shijoni sa më shumë.

8. Përpiquni të keni sa më shumë marrëdhënie intime dhe mos e privoni veten nga shijimi i shqisave dhe orgazma. Mos hezitoni të provoni gjëra të ndryshme në jetën tuaj seksuale dhe ta bëni dhomën tuaj të gjumit strehën tuaj personale çliruese.

9. Bëjini një rrëfim dashurie personit që do ta doni vërtet. Mos i shtypni emocionet tuaja dhe mos i mbani ato për vete. Gjithashtu mos hezitoni t’u tregoni prindërve se i doni ata. Mos vononi, mund të jetë tepër vonë kur do të doni t’i tregoni.

10. Bëni bamirësi. Pa e ditur askush përveç jush dhe atyre që do t’i pranojnë. Është një balsam për shpirtin dhe do të ndiheni më të ngopur se kurrë. Universi ju dëgjon dhe ju sheh ta mbani mend këtë. Çfarëdo që të jepni do t’ju kthehet shumëfish./albeu.com