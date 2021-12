Do t’ju shpëtojnë jetën! Këto gjëra duhet patjetër t’i mbani në makinë

Ka shumë truke praktike që mund t’i përdorni për të rregulluar problemet e makinës suaj kur shkoni në një udhëtim ose thjesht kur merrni ushqim gjatë rrugës për në shtëpi nga puna. E gjitha çfarë ju duhet të bëni është të jeni pak kreativë dhe mund të habiteni sesa e këndshme është të zgjidhni problemet e makinës tuaj pa shpenzuar shumë para.

Albeu.com ju ka sjellë një listë të gjërave që janë të lira dhe që mund të jenë të dobishme për t’u përdorur për makinën tuaj.

Lima e thonjve për të mbuluar gërvishtjet

Lima e thonjve është ndoshta një nga gjërat më të dobishme për të mbajtur në makinën tuaj gjatë muajve të dimrit. Kur fshirësja e xhamit mbulohet me papastërti nga bora, ajo nuk funksionon vërtet në avantazhin e tij në xhamin tuaj të përparmë.

Mënyra për të zgjidhur këtë problem është të hiqni fshirëset dhe t’i fërkoni me të. Në këtë mënyrë, do të jeni plotësisht të përgatitur për disa muaj për atë udhëtim të veçantë rrugor që po planifikonit.

Balsam flokësh për shkëlqim

Nëse dëshironi ta mbani makinën tuaj me shkëlqim dhe t’i jepni fund shfaqjes së vijave të ujit, gjëja ideale për të bërë është të përdorni një balsam flokësh.

Së pari, merrni një kovë me ujë dhe shtoni sapun për larjen e makinave, më pas lajeni makinën tuaj me lëvizje të drejtpërdrejta, por sigurohuni që ta shpëlani menjëherë pasi të keni mbaruar. Ndryshoni ujin në kovë nëse ndotet. Pasi të jetë bërë kjo, shtoni gjysmë filxhani balsam flokësh në kovë dhe lëmoni atë mbi makinën tuaj me një leckë. Shpëlajeni të gjithë, thajeni me një leckë tjetër dhe voila!

Mbani ushqimin tuaj të nxehtë

Ndonëse kjo mund të mos jetë diçka që mund ta përdorni si këshillë e shpejtë për ndihmën e parë, mund të jetë një këshillë e shpejtë kur porosisni disa ushqime për të marrë jashtë.

Nëse jeni të shqetësuar që ushqimi juaj të ftohet, nuk ka nevojë. Gjatë rrugës për në shtëpi, vendosni ushqimin tuaj në ndenjëse dhe ndizni ngrohësin e sediljes. Kjo funksionon me çdo lloj ushqimi, pavarësisht nëse keni marrë pica, burrito, apo edhe nachos.

Filtër kafeje për rrëmujën e brendshme

Një filtër kafeje do t’ju ndihmojë të kontrolloni dhe të thithni rrëmujat e vogla në makinën tuaj. Sigurohuni që të mbani disa prej tyre në makinën tuaj për çdo rast. Thjesht hidhni pak vaj ulliri në filtrin e kafesë dhe më pas fshijeni mbi tastierën e makinës suaj. Mund ta përdorni në sediljet prej lëkure dhe në dyert e brendshme gjithashtu.

Enën e drithërave si kosh plehrash

Ka shumë gjëra që mund t’i përdorni si kosh plehrash në makinën tuaj për ta mbajtur atë të organizuar dhe të pastër, por artikulli më i dobishëm do të ishte një kuti boshe e drithërave. Një kuti drithërash ka një kapak për të mbajtur plehrat brenda dhe për ta mbajtur atë që të mos bjerë ndërsa jeni duke vozitur, dhe kapaku gjithashtu mund të sigurojë qesen e plehrave brenda. Nuk do të vjedhë shumë hapësirë ​​për këmbët në sediljen e pasagjerit, pasi është e ngurtë dhe e lehtë për t’u zhvendosur anash.

Shishe pilule për të ruajtur monedhat

Ju mund të keni një tufë monedhash të shpërndara në makinën tuaj që dëshironi t’i hiqni. Mbledhja e të gjitha në portofolin tuaj dhe mbajtja e tyre me vete duket e panevojshme, kështu që mënyra më e lehtë për ta shmangur këtë është t’i grumbulloni në një shishe të vjetër ilaçesh.

Doreza gome banjoje për të hequr qimet e kafshëve shtëpiake

Vendosni dorezat e gomës dhe zhytni gishtat në ujë për t’i bërë ato pak të lagura, më pas fërkojini ato mbi sediljet e makinës. Do të vini re se qimet e kafshëve tuaja do të merren lehtësisht./albeu.com