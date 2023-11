“Do të jeni të rrethuar nga fati”, Horoskopi i ditës së mërkurë, 8 Nëntor 2023

Dashi

Sjellja juaj ndaj partnerit/es do jetë mjaft arrogante dhe kjo rrezikon një marrëdhënie që mund t’i prishet qetësia në çdo moment. Por për fat të mirë, Urani mbështet shenjën tuaj. Shumë beqarë do të kenë njohje të reja sot dhe mund të jetojnë përvoja të reja. Lajm i rëndësishëm në lidhje me punën, së shpejti do të jeni në gjendje të tejkaloni pasiguritë e momentit.

Demi

Përmirësimi i marrëdhënieve me të dashurin/ën, iniciativat tuaja do të vlerësohen dhe kjo do t’ju bëjë optimistë. Edhe me anëtarët e familjes ju do të merreni vesh shumë mirë. Ditë aspak e mirë për beqarët, sidomos në mëngjes. Do mund të kaloni gjithçka vetëm në mbrëmje falë Hënës në shenjën tuaj. Njohjet e duhura që keni, do t’ju ndihmojnë të zgjidhni situatat e ndenjura në punë.

Binjakët

Të dashuruarit sot do të privilegjohen nga yjet, dashuria dhe pasioni shkojnë krah për krah me romancën. Hëna dhe Venusi sigurojnë një mbrëmje të bukur! Madje edhe beqarët do të jenë të sjellshëm si kurrë më parë dhe shumë Binjakë do të takojnë gjysmën e tyre! E mërkura është e rëndësishme nga pikëpamja e biznesit, jeni të vendosur të nisni projekte të reja dhe askush nuk do t’ju ndalojë.

Gaforrja

Yjet janë dashamirës dhe do të ndani gjithçka me partnerin/en. Marrëdhënie të shkëlqyera edhe me miqtë që nuk ju lënë kurrë vetëm! Reflektime të shkëlqyera edhe për beqarët të cilët do të shkëlqejnë në shoqëri: axhenda juaj është plot angazhime! Pritje të mëdha për ata që kanë një aktivitet të pavarur, ju jeni të vendosur të kërkoni veten dhe të merrni atë që meritoni.

Luani

Dita për të lindurit e shenjës së Luanit fillon me këmbën e majtë për shkak të Hënës në Dem. Zënkat me partnerin/en do të jenë të pashmangshme! Sot atmosfera është e tensionuar për zemrat e vetmuara, por pasdite skenari i yjeve ndryshon në favorin tuaj! Sot do të keni një pagesë të madhe dhe një dëshirë të madhe për ta bërë. Mos u dorëzoni, përpjekjet tuaja do të shpërblehen!

Virgjëresha

Një ditë e madhe për të dashuruarit, ju keni në majë të gishtave zgjidhjen për disa çështje familjare dhe do të arrini të dominoni ndërhyrjet e jashtme. Të mërkurën beqarët do e ndajnë mes sporteve dhe blerjeve dhe kjo do t’ju japë një mirëqenie të plotë. Mërkuri dhe Saturni sigurojnë fitime dhe investime fitimprurëse.

Peshorja

Dëshira për të jetuar dhe energjia nuk do të mungojë. Që nga mëngjesi do të përqendroheni te dëshirat të cilat partneri/ja juaj do jua realizojë. Lajm i mirë edhe për beqarët të cilët dëshirojnë një partner/e në jetën e tyre! Yjet lehtësojnë investimet dhe e bëjnë këtë ditë të mbrojtur nga çdo shqetësim në punë. Ju do të jeni të rrethuar nga fati!

Akrepi

Sot ju jeni shumë të tensionuar dhe vështirë se do të jeni në gjendje të lini veten të përjetoni gëzimet e dashurisë. Mbrëmja mund të krijojë edhe momente konfuzioni dhe pasiguri. Beqarët do të jenë më të vendosur se kurrë të kenë një jetë intensive shoqërore që do të rezervojë shumë surpriza të bukura. Ditë interesante për sferën profesionale, disa dëshira të rëndësishme mund të realizohen.

Shigjetari

Gjendja juaj emocionale mund të jetë paksa poshtë në pjesën e parë të ditës, mësoni të vendosni për mundësitë që jeta ju ofron. Shikoni substancën dhe jo formën! Beqarët do të kenë shumë mundësi për të takuar njerëz të rinj dhe interesantë. Projekte të reja pune po vijnë, keni të gjitha kërkesat e nevojshme për të arritur qëllimet e dëshiruara.

Bricjapi

Me Hënën në kampin e pestë gjendja jote emocionale i nënshtrohet një përmirësimi të konsiderueshëm dhe kjo do t’ju lejojë të keni komunikimtë mirë me të dashurin/ën. Beqarët do të jenë të këndshëm dhe do të pushtojnë skenën me ngjarjet sociale dhe shoqërore! Nëse nuk i keni zgjidhur të gjitha problemet, do të keni dëshirën për t’u përballur me çdo çështje me disponueshmërinë maksimale!

Ujori

Tregojeni më shumë dashurinë tuaj dhe bëni të ndihet i dobishëm partneri/ja juaj nëse doni të ndryshoni situatën e keqe ku ndodheni. Hëna në Dem sot shfaq shqetësime në familjen dhe shëndetin tuaj, por për fat të mirë Venusi në shenjë do t’i largojë të gjitha shqetësimet. Ditë monotone për beqarët! Mundësitë nuk mungojnë në punë. Ata që tashmë kanë një profesion do të kenë të gjithë njohjen që meritojnë.

Peshqit

Shqyrto atë që mban dhe çfarë duhet të ndryshohet në marrëdhënien tuaj. Beqarët do të duhet të përpiqen të japin më shumë hapësirë ​​për miqësi të rëndësishme në vend që të veprojnë sipërfaqësisht! Ka disa lajme shumë të mira për tu kapur në punë. Kjo është një pikë kthese në jetën tuaj, veçanërisht në lidhje me profesionin.