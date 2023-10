“Do kapin qiellin me dorë …”, jeta e këtyre 4 shenjave do të ndryshojë këtë tetor

Jeta e 4 shenjave të horoskopit do të pësojë një kthesë të papritur. Rrota e fatit kthehet për të gjithë herët a vonë dhe kjo vjeshtë do të jetë koha e duhur për Dashin, Ujorin, Shigjetarin dhe Luanin.

Këto katër shenja të Zodiakut do të marrin energji nga yjet dhe do të ndikohen nga Hëna.

Prandaj është një mundësi e mirë për të bërë plane dhe për të bërë një ndryshim në ekzistencën tuaj.

Jeni kuriozë të mësoni më shumë?

Dashi ndër 4 shenjat e zodiakut të puthura me yje

Një nga 4 shenjat e zodiakut që këtë stinë vjeshte do të shohin një ndryshim rrënjësor në jetën e tyre është shenja e parë e Zodiakut, Dashi:

I vrullshëm, i guximshëm, impulsiv, Dashi e sheh gjithmonë veten si më të mirin kudo.

Kjo shenjë është një lider i lindur dhe do të shfrytëzojë këtë valë të re energjie që vjen nga yjet dhe Hëna për të bërë zgjedhje të rëndësishme dhe iniciative të destinuara për të formësuar të ardhmen e saj.

Çdo ditë e këtij muaji të ri vjeshte do të përjetohet nga Dashi si një mundësi e re për të përmirësuar jetën e tij dhe një mundësi e re për të shkruar vetë fatin e tij.

Tashmë e guximshme, e nxitur nga një valë e re energjie dhe optimizmi, kjo shenjë e zodiakut do të jetë edhe më dinamike dhe e gatshme për të nisur investime të reja financiare, aventura të reja dashurie dhe miqësi të reja.

Ndryshime të mëdha presin të lindurit në shenjën e Ujorit

Kreative, vizionare dhe novatore, shenja e njëmbëdhjetë e zodiakut është një nga 4 shenjat e zodiakut që do të përqafohen nga yjet dhe do të përjetojnë një muaj me ndryshime të mëdha dhe lajme interesante.

Të lindurit në shenjën e Ujorit kanë një shpirt intelektual dhe shpesh mund të duken të papritur dhe të paparashikueshëm kur marrin vendime.

Këtë muaj tetor që është në mesin e tij, kjo shenjë ajri do të tregojë të gjithë dëshirën dhe gjallërinë e saj për të kapur çdo mundësi që shfaqet: një punë e re ose një dashuri e re është në ajër.

Tetori me fat për Shigjetarin

Edhe Shigjetari do të ketë një muaj ndryshimesh. I sinqertë, i sinqertë dhe gjithmonë i sinqertë, kjo shenjë përpiqet të mbajë gojën mbyllur dhe gjithmonë tenton të thotë mendimin e tij dhe të përzihet në biseda dhe çështje.

Kjo valë energjie pozitive do ta bëjë Shigjetarin edhe më të mbushur me dëshirë për ta jetuar jetën në maksimum (një karakteristikë që në fakt nuk i mungon asnjëherë).

Të entuziazmuar nga natyra, këtë muaj të lindurit e shenjës tuaj do të priren të marrin vendime bazuar vetëm në impulset dhe intuitën e tyre, por duke u favorizuar nga yjet do të kenë zgjedhje premtuese dhe me fat.

Luani ndër 4 shenjat e zodiakut të puthura me yje

Shenja e fundit e përqafuar nga yjet në këto javë do të jetë Luani.

Ekspozuese, e zjarrtë, bujare dhe altruiste, kjo shenjë do të jetë edhe më e gjallë se zakonisht dhe do të priret të bëjë zgjedhje të rrezikshme në çështjet ekonomike dhe financiare.

Një periudhë jashtëzakonisht pozitive në frontin e dashurisë.