Ditë të bardha po vijnë për këto 3 shenja Horoskopi

Çdo muaj ka të mirat dhe të këqijat e tij. Megjithatë, ka edhe ngjarje astrologjike të cilat në mënyrë të pashmangshme ndikojnë te ne me energjinë e tyre. Hëna e Plotë në Dash për shembull solli trazira emocionale, zhgënjime dhe tensione, por gjërat do të përmirësohen duken filluar nga java tjetër. Sidomos për këto tri shenja që do të gjejnë sërish ritmet e tyre dhe do të kenë zhvillime të këndshme në përditshmërinë e tyre.

Binjakët

Tetori fillon me ngjarje pozitive astrologjike për ju Binjakët, pasi sundimtari juaj Mërkuri më në fund rikthehet në rrugën e duhur më 10 dhe do t’jua lehtësojë jetën e përditshme duke i dhënë fund keqkuptimeve, konfuzioneve, mosmarrëveshjeve. Në pjesën më të madhe të muajit dhe në thelb deri në datën 22/10, do ta keni fatin në anën tuaj, në çdo gjë që dëshironi të bëni, pasi fillon periudha ku Afërdita dhe Dielli u takuan në shenjën tuaj miqësore të Peshores. Tetori do të jetë në shumë nivele argëtues, plotësues dhe plot energji, gjë që ju mungon në këtë kohë.

Peshorja

Muaji fillon me Venusin nga shenja juaj që kundërshton Jupiterin në Dashi, duke vënë një theks të veçantë si në dashurinë tuaj ashtu edhe në jetën shoqërore. Është gjithashtu muaji i ditëlindjes suaj, kështu që do të jeni në qendër të vëmendjes dhe do të kërkoni momente të mira me njerëzit e afërt. Rruga e drejtpërdrejtë e Mërkurit nga data 12 do t’ju ndihmojë të mendoni më qartë gjatë muajit, pasi ka qenë retrograde për kaq shumë kohë. Deri në datën 25 tetor Dielli dhe Afërdita do t’i bashkohen shenjës suaj, duke e bërë ditëlindjen e këtij viti të veçantë dhe duke krijuar një kontekst më të këndshëm dhe më të kënaqshëm në jetën tuaj të përditshme. Kjo është edhe periudha e muajit që duhet të përfitoni plotësisht, pasi pengesat apo vështirësitë do jenë më të pakta dhe më të menaxhueshme.

Ujori

Tetori vjen me premtime, të paktën deri në fund të muajit, dhe favorizime për marrëdhënie, perspektiva më të mira në çështjet e studimeve, udhëtimeve dhe planeve profesionale. Muaji fillon me kundërshtimin Venus-Jupiter i cili ndihmon për të hapur rrethin tuaj shoqëror dhe miqësor, për të bërë njohje të reja, romantike apo miqësore.