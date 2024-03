Ja disa nga destinacionet më të mira për të vizituar gjatë pranverës

Pranvera është koha ideale për të vizituar shumë nga destinacionet më të njohura të pushimeve në botë. Përpara se të vijnë turmat e pikut të verës, udhëtarët shpesh mund të gjejnë temperatura të këndshme, më pak turistë dhe akomodim të përballueshëm dhe tarifa të biletave ajrore. Një listë të vendeve më të mira për t’u vizituar në pranverë:

Madrid

Madridi bëhet jashtëzakonisht i nxehtë çdo verë – aq sa banorët shpesh pushojnë me muaj të tërë larg qytetit për të mposhtur vapën.Pranvera është koha më e mirë për të vizituar Madridin nëse po kërkoni të përjetoni kujtime të paharrueshme në kryeqytetin e Spanjës. Mund të ecni drejt dhe nga atraksionet më të mira të qytetit, duke përfshirë Parkun El Retiro dhe Plaza Mayor, pa u lodhur shumë. Nëse nuk doni të fërkoni bërrylat me shumë njerëz, shmangni vizitat gjatë Semana Santa në mars ose prill.

Maldive

Ky komb ishull në Oqeanin Indian premton plazhe të pacenuara dhe shumë aktivitete në natyrë në çdo stinë, përfshirë pranverën. Në mars dhe prill , vizitorët do të gjejnë kushte të shkëlqyera për snorkeling. Megjithëse mundësia për reshje shiu rritet në maj, rrëshqitjet zakonisht kalojnë shpejt dhe ju keni më shumë gjasa të shënoni strehim më të përballueshëm gjatë këtij muaji të sezonit të ulët.

Amsterdam

Pranvera në Amsterdam do të thotë tulipanë shumëngjyrësh, të cilët zakonisht arrijnë kulmin në mes të prillit, dhe parqe plot me shëtitës, vozitës dhe biçikleta. Edhe pse moti i pranverës mund të jetë i paparashikueshëm – ndonjëherë i ngrohtë dhe me diell, ndonjëherë me erë dhe gri – është ende një kohë e shkëlqyer e vitit për të përjetuar këtë qytet unik holandez. Për pak emocione të shtuara, mbërrini në fund të prillit për të festuar ‘Ditën e Mbretit’, një nga festivalet më të gjalla të qytetit.

Seul

Një vizitë pranverore në Seul ofron bukuritë e përhershme të këtij qyteti të Koresë së Jugut – vende të bollshme kulturore dhe një skenë ushqimore të jashtëzakonshme – me sfondin e shtuar të lulëzimit të pranverës. Seuli është plot me atraksione të lashta, duke përfshirë pallate si Changdeokgung dhe Changgyeonggung. Plus, epiqendrat e kuzhinës e bëjnë të lehtë marrjen e shijeve të ushqimit ikonik të rrugës në Seul. Ata që duan të shohin lulet e qershisë së Seulit, të cilat lulëzojnë në fund të marsit ose prillit (në varësi të vitit), duhet të rezervojnë herët dhe të presin turma më të dendura.

Shën Luçia

Pranvera është një kohë ideale për të planifikuar një largim në Shën Lucia, përpara se të fillojë sezoni i lagësht i ishullit në qershor. Nga marsi deri në maj, temperaturat e ditës ulen , kështu që vizitorët mund të kalojnë ditët e tyre duke u zhytur në diell në plazhet me palma dhe duke ecur në Pitons vullkanike. Vizita në fund të sezonit ka shtuar përfitime, duke përfshirë tarifat më të lira të biletave ajrore dhe hoteleve dhe Festivalin e Jazz & Arteve në Saint Lucia, i cili zhvillohet në maj.