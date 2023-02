Disa mënyra se si të bini nga pesha

Po ju zbulojmë se cilët faktorë, përveç ushqimit, ndikojnë në shkrirjen e dhjamit të akumuluar

Kushdo që ka provuar ndonjëherë të humbasë peshë e di rregullin e artë: ha më pak dhe lëviz më shumë.

Megjithatë, përveç dietës dhe aktivitetit fizik, ka edhe disa gjendje të tjera që ndikojnë në procesin e heqjes së peshës së tepërt.

Hormonet

Kur flasim për hormonet që ndikojnë në shfaqjen e peshës së tepërt dhe humbjes së peshës, para së gjithash, na vijnë ndër mend grelina (hormoni i urisë) dhe leptina.

Hormonet tiroide, tiroksina dhe triiodothyronina, përmirësojnë oksidimin e yndyrës, aktivizojnë dekompozimin e kolesterolit dhe nxisin humbjen e peshës. Sa më i ulët të jetë niveli i hormoneve, aq më i madh është rreziku i shtimit të peshës. Kortizoli, i famshmi “hormoni i stresit”, me rritjen e tij rritet edhe niveli i glukozës dhe kolesterolit në gjak. Dhe, për fat të keq, pesha. Pra, mund të jetë e vërtetë ankesën se “për shkak të stresit shtojmë peshë si të çmendur”, ndonëse, natyrisht, gjithçka në trup është shumë më e ndërlikuar dhe shumë faktorë të tjerë ndikojnë në të.

Mungesa e gjumit është një stresues kryesor. Shkakton hipersekretim, pra prodhimin e kortizolit jashtë mase. Për shkak të një nate pa gjumë, niveli i këtij hormoni mund të rritet dyfish.

Pra, rritja e kortizolit, rrit masën yndyrore.

Me mungesën e gjumit, nivelet e insulinës rriten. Dhe ky është gjithashtu një faktor që rrit tendencën për të shtuar peshë. Kohëzgjatja e pamjaftueshme e gjumit ul nivelin e leptinës (hormoni i ngopjes) dhe rrit nivelin e grelinës (hormoni i urisë).

Mikrobet

Një nga pasionet kryesore të shkencëtarëve është studimi i miliarda baktereve që banojnë në trupin e njeriut. Shumica e tyre jetojnë në zorrë. Tashmë është vërtetuar se mikrobet tona kanë një ndikim shumë serioz në zhvillimin e shumë sëmundjeve. Dhe gjithashtu në gjendjen shpirtërore, emocionet e personit. Dhe, natyrisht, pesha e trupit.

Sa më i ulët të jetë diversiteti i mikrobiotës së zorrëve, aq më i madh është akumulimi i yndyrës tek njerëzit. Dhe anasjelltas: “gama” më e pasur e baktereve vërehet në më të hollët. Çfarë duhet bërë? Për fat të mirë, studiuesit tashmë kanë të dhëna për jetën e përditshme.

Hani më shumë ushqime të pasura me fibra: fruta, perime, bishtajore. Është vërtetuar se konsumimi i tyre rrit diversitetin mikrobik në zorrët. Dhe – Gëzuar! – nxisin humbjen e peshës. Studimet kanë treguar se perimetri i belit dhe masa e yndyrës zvogëlohen me përdorimin e probiotikëve. Nga produktet më të pasurat me to janë qumështi i thartë dhe lakër turshi. Kufizoni ushqimin e shpejtë. Sipas të dhënave shkencore, një ushqim i tillë çon në varfërimin e mikroflorës. Mikrobet e dobishme vdesin dhe kundërshtarët e tyre bëhen më të fortë.

Më pak diell – më shumë depozita yndyrore

Mungesa e dritës së diellit jo vetëm që dëmton humorin, por gjithashtu parandalon humbjen e peshës. Pse?

Së pari, kur ka mungesë dielli, na mungon vitamina D. Dhe mungesën e saj, nga ana tjetër, shkencëtarët e lidhin me një rritje të tendencës për të fituar kilogramë të tepërt (supozohen disa mekanizma të ndryshëm). Së dyti, prodhimi i hormonit të serotoninës përmirësohet në mot me diell. Stabilizon humorin dhe redukton urinë.

Pra, ne mezi presim pranverën. Dhe tani, në ditë të rralla, por me diell, përpiquni të dilni jashtë për pak kohë, këshillojnë mjekët.