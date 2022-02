Disa këshilla për të qenë më të durueshëm

Kuptoni se nuk mund të kontrolloni gjithçka

Ju duhet ta kuptoni që nuk keni fuqi të jeni në gjendje të ndryshoni situata ose njerëz. Përpjekja për të kontrolluar atë që nuk mund të ndikojmë mund të jetë shumë zhgënjyese.

Goodshtë mirë që në vend që të shpenzoni energji duke u përpjekur të kontrolloni dhe ndryshoni gjërat, ju e përdorni atë për të pranuar se nuk mund të merrni përgjegjësi për atë që është përtej mundësive tuaja.

Ka situata në jetë në të cilat nuk ka zgjedhje dhe detyrë tjetër përveçse të presësh. Prandaj pyesni veten nëse ia vlen vërtet përpjekja për të dashur të ndryshoni situatën edhe duke e ditur që nuk është e mundur.

Do të rekomandohej gjithashtu që të bëheni të vetëdijshëm për atë që ju bën vërtet të paduruar. Diçka si dhënia e një përgjigjeje në pyetjen: “Pse nuk mund të presësh?”

Mbani në mend se secili proces është i përbërë nga fije

Ju duhet të jeni të vetëdijshëm se secili proces kërkon kohë dhe se secili proces ka disa hapa të nevojshëm në mënyrë që gjithçka të shkojë siç duhet. Nëse përpiqeni të kapërceni disa hapa, rrezikoni që rezultati të mos jetë aq i mirë sa shpresonit ose kishit nevojë.

Madje ka situata kur është e pamundur të hidhesh nga një hap në tjetrin pa kaluar hapat e ndërmjetëm.

Relaksohuni dhe merrni kohën tuaj për çdo hap. Trueshtë e vërtetë që nganjëherë bërja e gjërave në mënyrë të segmentuar nga jashtë na jep një ndjenjë se do të na duhet shumë kohë, por më besoni nëse ju them se shumë herë procesi do të jetë më i shkurtër nga sa keni imagjinuar.

Përveç se është i zënë, kjo do t’ju bëjë të qartë pak para ndjenjës së padurimit dhe do të bëjë që koha (nën ndjenjën tuaj) të shkojë më shpejt.

Ajnshtajni tashmë e tha atë: “asgjë nuk është absolute dhe gjithçka është relative”.

Analizoni situata të tjera të mëparshme në të cilat duhet të qëndroni të qetë dhe të keni durim

Kjo këshillë mund t’ju ndihmojë të vlerësoni, bazuar në përvojat e tjera, se çfarë pozicioni dhe qëndrimi duhet të merrni kur përballeni me një përvojë aktuale.

Nëse keni qenë i duruar në përvojat e mëparshme, mund të merrni informacione përkatëse se si të merreni me një situatë që ndodh në të tashmen.

Bazuar në rezultatet e marra nga ajo situatë e vjetër, ne mund të gjejmë të dhëna që na tregojnë se si t’i bëjmë gjërat në një situatë të re.

Një qëndrim pozitiv mund t’ju ndihmojë të arrini qëllimet tuaja

Kur kemi një qëndrim të mirë ndaj jetës, situatat shihen ndryshe. Nëse shqetësohemi dhe mendojmë se gjithçka do të shkojë keq, durimi mund të mos jetë në anën tonë.

Ne duhet të kemi besim se nëse bëjmë më të mirën, mundësia për të marrë atë që na duhet apo dëshirojmë është më e madhe sesa nëse dëshpërohemi dhe kemi një pamje negative të jetës.

Për më tepër, kur kemi një qëndrim pozitiv, kjo na ndihmon të kemi një pamje më pak katastrofike të pengesave që mund të shfaqen.

Nga ana tjetër, mos harroni se një qëndrim pozitiv duhet të jetë një premisë për të mos u dorëzuar, kështu që nëse nuk merrni rezultatet që prisni, mos u dekurajoni, mund të provoni përsëri.